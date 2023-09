Serie C girone C: il programma della 4° giornata

Non si ferma la Serie C Now 2023/24. Giovedì 21 settembre tutte le squadre del girone C scenderanno in campo per la quarta giornata nel primo turno infrasettimanale della stagione. La capolista Turris cerca conferme contro il Messina al “San Filippo” mentre il Catania vuole la prima vittoria esterna stagionale a Monopoli.

Serie C girone C, la terza giornata: capolista Turris a caccia del “poker” di vittorie a Messina

Il girone C di Serie C giovedì 21 settembre scende in campo per la quarta giornata. Tutti i 10 match verranno disputati in due fasce orarie tra le 18.30 e le 20.45. La Turris di Caneo, capolista del torneo, sarà ospite del Messina che farà il suo esordio casalingo al “San Filippo”. Inseguono Latina e Juve Stabia, che ospiteranno in casa rispettivamente Casertana e Potenza. Interessante la sfida tra Crotone e Audace Cerignola, con i pugliesi ancora imbattuti in queste prime giornate.

Primo esame esterno per il Catania di Luca Tabbiani. La squadra rossazzurra è attesa al “Veneziani” di Monopoli dopo la bella vittoria contro il Picerno. Derby tutto pugliese tra Foggia e Virtus Francavilla in programma allo “Zaccheria” di Foggia. L’Avellino di Pazienza sarà ospite del Sorrento, in una sfida tra due formazioni a caccia dei primi punti stagionali. Tre punti che cerca anche il Benevento in casa contro il Taranto dopo il pari esterno di Caserta.

Serie C girone C: il programma della 3° giornata