Serie C girone C, il programma della 5° giornata

Non si ferma la programmazione delle partite del girone C di Serie C. Tra domenica 24 e lunedì 25 settembre andranno in scena tutte le gare della quinta giornata. Tra i match di spicco ci sono Avellino-Monopoli, Catania-Foggia e Brindisi-Benevento.

Serie C girone C: Catania-Foggia super match, Benevento e Avellino chiamate a vincere

Il Girone C di Serie C scende in campo tra domenica e lunedì. Ben 4 match si disputeranno alle ore 20.45 di stasera con in campo Avellino e Crotone contro rispettivamente Monopoli e Sorrento. Il Messina di Modica vuole vincere la sua prima gara stagionale, visto i due pareggi ottenuti contro Audace Cerignola e Turris. A caccia di una vittoria anche la Casertana, in campo al “Viviani” di Potenza.

Lunedì 25 settembre altre si disputeranno altre sei partite. Il Catania di Luca Tabbiani affronta nel big match di giornata il Foggia di Mirko Cudini. Per l’occasione si prevede il pubblico delle grandi occasioni e il match sarà visibile sia su Sky che su Rai Sport. In campo anche il Benevento di Andreoletti, chiamato a vincere in trasferta contro il Brindisi a Lecce. Juve Stabia e Turris vogliono, invece, mantenere la vetta del girone C.

Serie C girone C: il programma completo