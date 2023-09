Serie C girone C, il programma della 6° giornata

Torna in campo la Serie C. Il girone C sarà in campo in un lungo weekend tra sabato 30 settembre, domenica 1 e lunedì 2 ottobre. Tantissimi i match interessanti e tutte le squadre protagoniste del girone sono pronte a darsi battaglia nei 90 minuti previsti. Si inizia oggi con Latina-Brindisi alle ore 16.15 e si chiuderà la giornata lunedì con Taranto-Audace Cerignola alle 15.00.

Serie C girone C, la sesta giornata: occhi puntati sul big match Benevento-Crotone

Sesta giornata di Serie C girone C che avrà luogo questo lungo weekend di campionato. Si parte subito sabato 30 settembre alle ore 16.15 con la capolista Latina che ospita al “Francioni” il Brindisi di Danucci. Subito dopo alle 18.30 a seguire Potenza-Monterosi, con l’esordio nella panchina laziale di Roberto Taurino. Domenica alle ore 14.00 scendono in campo Catania e Avellino, impegnate rispettivamente contro Casertana e Messina. Rossazzurri chiamati a vincere dopo un avvio non esaltante in questo torneo. Alle 16.15, invece, si disputerà Virtus Francavilla-Giugliano.

Ma la partita clou di giornata è senza dubbio alle ore 18.30 Benevento-Crotone. Due squadre che fino a poche stagioni fa militavano in Serie A e comunque entrambe protagoniste di questo girone insieme ad Avellino e Catania. L’altra capolista, la Juve Stabia, allo stesso orario sfida il Monopoli. Sfida interessante anche fra il Foggia di Cudini e la Turris, sorpresa di inizio stagione. Occhi puntati anche sul Picerno di Longo, che domenica sera alle 20.45 affronta in casa il neopromosso Sorrento ancora a secco di successi. Chiude il Taranto che lunedì giocherà al “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana contro l’Audace Cerignola alle ore 15.00.

Serie C girone C: la 6° giornata