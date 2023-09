Prosegue a ritmi ferrati il calendario del girone C di Serie C. Le squadre del torneo meridionale di Lega Pro saranno quasi tutte in campo domenica 17 e lunedì 18 settembre. Infatti saranno ben 9 i match che si disputeranno in questo weekend, fatta eccezione per Taranto-Messina, rinviata a causa dell’inagibilità dello stadio “Erasmo Iacovone”. Moltissimi i match interessanti, da Avellino-Foggia fino all’esordio della Casertana che ospita in casa il Benevento.

Serie C girone C, la terza giornata: Avellino-Foggia da show, occhi puntati anche sulla Casertana

Giornata che si prevede ricca di spunti interessanti nel girone C di Serie C. In questo weekend di campionato si disputeranno 9 gare tra domenica 17 e lunedì 18 settembre. Il big match di giornata è senza dubbio Avellino-Foggia. Esordio assoluto sulla panchina dei biancoverdi per Michele Pazienza, subentrato dopo l’esonero di Massimo Rastelli per via della sconfitta contro la Juve Stabia. Il Catania di Tabbiani cerca la prima vittoria stagionale al “Massimino” contro un Picerno che ancora non ha mai perso. Il Crotone, invece, scenderà in campo al “Giovanni Paolo II” contro la Virtus Francavilla.

Esordio assoluto in campionato per la Casertana di Cangelosi che al “Pinto” ospiterà il Benevento. Da un derby campano all’altro, con la Turris che cerca la terza vittoria consecutiva in casa contro il neopromosso Sorrento. Stesso discorso per la Juve Stabia che lunedì alle 20.45 cercherà di vincere anche contro il Giugliano. Torna in campo il Brindisi di Danucci, ospite al “Monterisi” contro l’Audace Cerignola. Derby laziale nel monday night tra Monterosi e Latina. Altro match interessante è quello tra Potenza e Monopoli.

Serie C girone C: il programma della 3° giornata