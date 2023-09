Serie C girone C, risultati e classifica: perdono Avellino e Benevento

Nella serata di ieri si è chiusa la prima giornata del girone C della nuova Serie C Now 2023/24. Tanti i risultati a sorpresa. L’Avellino di Massimo Rastelli cade in casa per 2-0 contro il Latina, mentre il neoretrocesso Benevento viene battuto dalla Turris per 3-1. Perde anche il Foggia, sconfitto 2-0 nel derby contro il Taranto. Crotone che si impone al Massimino nel big match di giornata contro il Catania. 3 punti anche per Juve Stabia Giugliano, Potenza e Picerno. Bel 2-2 tra Audace Cerignola e Messina.

Serie C girone C: i risultati della prima giornata

Venerdì 01/09 ore 19.45: Catania-Crotone 0-1 (66′ Tribuzzi)

Venerdì 01/09 ore 20.45: Giugliano-Sorrento 1-0 (64′ Nocciolini)

Sabato 02/09 ore 20.45: Audace Cerignola-Messina 2-2 (28′ Tropea, 30′ e 49′ Malcore, 90+2′ Firenze)

Sabato 02/09 ore 20.45: Avellino-Latina 0-2 (27′ Fella, 90′ Fabrizi)

Domenica 03/09 ore 20.45: Monterosi-Juve Stabia 1-3 (48′ Candellone (R), 55′ Silipo, 68′ Leone, 73′ Baldi)

Domenica 03/09 ore 20.45: Potenza-Brindisi 2-1 (56′ Volpe, 84′ Bizzotto, 90+3′ Gagliano)

Dom 03/09 ore 20.45: Taranto-Foggia 2-0 (65′ Antonini Lui, 85′ Kanouté)

Domenica 03/09 ore 20.45: Turris-Benevento 3-1 (14′ Pastina, 30′ Maniero (R), 33′ Cum, 87′ D’Auria)

Domenica 03/09 ore 20.45: Virtus Francavilla-Picerno 0-1 (75′ Diop)

Mercoledì 27/09 ore 20.45: Casertana-Monopoli (DA GIOCARE)

Serie C girone C: la classifica

Juve Stabia 3 Turris 3 Latina 3 Taranto 3 Crotone 3 Picerno 3 Giugliano 3 Potenza 3 Messina 1 Audace Cerignola 1 Monopoli* 0 Casertana* 0 Brindisi 0 Sorrento 0 Virtus Francavilla 0 Catania 0 Foggia 0 Avellino 0 Benevento 0 Juve Stabia

Serie C girone C: il programma della 2° giornata

La seconda giornata del girone C di Serie C Now si svolgerà tra sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 settembre. Spicca il derby campano tra Juve Stabia e Avellino. Il Catania di Tabbiani sarà ospite del Brindisi a Taranto. Crotone e Benevento ospiteranno rispettivamente Turris e Virtus Francavilla. Esordio anche per la Casertana che andrà di scena a Messina.