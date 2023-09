Serie C girone C, i risultati della 2° giornata: bene Turris, Latina e Juve Stabia

Con quattro posticipi si è chiusa (momentaneamente) la seconda giornata di campionato. In testa al girone C di Serie C ci sono la Turris, che dopo il Benevento batte anche il Crotone, la Juve Stabia vittoriosa nel derby contro l’Avellino e il Latina. Biancoverdi ancora a quota zero con alcuni rumors che danno Rastelli vicino all’esonero. Primi tre punti per il Benevento che batte per 1-0 la Virtus Francavilla.

Quasi in archivio il secondo turno del girone C di Serie C, giocato nel weekend tra sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 settembre con ben 8 match disputati (mancano all’appello le due gare rinviate ovvero Brindisi-Catania e Messina-Casertana). La Turris espugna lo “Scida” per 3-2, batte il Crotone e vola in vetta alla classifica. Insieme alla squadra di Caneo c’è la Juve Stabia di Pagliuca. Le vespe vincono contro un Avellino in piena crisi. Biancoverdi ancora senza punti e senza gol fatti in 180 minuti. Alcuni rumors danno Rastelli a rischio esonero nonostante qualche giorno fa il DS Perinetti aveva smentito questa voce.

Primi tre punti, invece, per il Benevento di Andreoletti. Vittoria, seppur sofferta, per 1-0 contro la Virtus Francavilla grazie alla prima rete di Ferrante al 36′. Primo successo anche per il Foggia che batte il Giugliano allo “Zaccheria” per 1-0. In vetta, insieme a Juve Stabia e Turris, c’è anche il Latina di Daniele Di Donato. Dopo la bella vittoria del “Partenio” vince anche in casa battendo 2-1 il Potenza in extremis. 2-2 e spettacolo nei match Sorrento-Audace Cerignola e Monopoli-Monterosi. Termina 1-1 Picerno-Taranto con la squadra di Ezio Capuano che trova il pari solo nel finale con Pietro Cianci.

Serie C girone C: i risultati della 2° giornata

Sorrento-Audace Cerignola 2-2 (16′ Blondett, 37′ Malcore rig., 52′ La Monica, 60′ Tentardini)

Brindisi-Catania (Rinviata a data da destinarsi)

Crotone-Turris 2-3 (21′ Cum, 31′ Maniero, 46′ Tumminello, 47′ Maniero, 81′ Vuthaj)

Latina-Potenza 2-1 (32′ Del Sole, 42′ Di Grazia, 86′ Fabrizi)

Monopoli-Monterosi 2-2 (14′ Starita, 25′ Borello rig., 28′ e 32′ Costantino)

Benevento-Virtus Francavilla 1-0 (36′ Ferrante)

Foggia-Giugliano 1-0 (57′ Tonin)

Juve Stabia-Avellino 1-0 (75′ Bellich)

Picerno-Taranto 1-1 (14′ Albadoro, 77′ Cianci)

Messina-Casertana (rinviata a mercoledì 11 ottobre alle ore 20.45)

La classifica del girone C di Serie C

Turris 6 Juve Stabia 6 Latina 6 Taranto 4 Picerno 4 Crotone 3 Potenza 3 Giugliano 3 Benevento 3 Foggia 3 Audace Cerignola 2 Messina 1* Monopoli 1* Sorrento 1 Monterosi 1 Casertana 0** Brindisi 0* Catania* Virtus Francavilla 0 Avellino 0

I marcatori del girone C di Serie C

Giancarlo Malcore 3 (Audace Cerignola)

Riccardo Maniero 3 (Turris)

Luca Fabrizi 2 (Latina)

Gianluca Cum 2 (Turris)

Rocco Costantino 2 (Monterosi)

Alessio Tribuzzi 1 (Crotone)

Manuel Nocciolini 1 (Giugliano)

Marco Firenze 1 (Messina)

Alexis Ferrante 1 (Benevento)

Matteo Baldini 1 (Juve Stabia)

