Serie C girone C, i risultati della 3° giornata: Turris in vetta e prima vittoria del Catania

Anche il terzo turno del girone C di Serie C si è concluso. Nel weekend tra domenica 17 e lunedì 18 settembre si sono disputati nove match e con l’unico rinvio della gara fra Taranto e Messina. Dopo la terza giornata la capolista in solitaria è la Turris di Caneo, che si stacca da Latina e Juve Stabia, entrambe fermate sul pari da Monterosi e Giugliano. Prima vittoria del Catania di Tabbiani e primo punto per la Casertana che ferma il Benevento al Pinto. A reti bianche il big match tra Avellino e Foggia.

La terza giornata di Serie C girone C si è definitivamente conclusa. Tanti i gol e i risultati a sorpresa. La Turris si conferma come capolista del campionato, battendo il Sorrento nel derby grazie ad una doppietta di Scaccabarozzi. Inseguono anche Latina e Juve Stabia, fermate però sul pari dal Monterosi e dal Giugliano. Gran bella vittoria della Virtus Francavilla che vince 3-1 sul Crotone con il primo gol di Giuseppe Giovinco su punizione.

Primi tre punti per il Catania di Luca Tabbiani che, con una doppietta di Samuel Di Carmine, batte il Picerno 2-0. Termina 0-0 il big match del Partenio-Lombardi tra l’Avellino di Pazienza e il Foggia di Cudini. A reti bianche anche il derby campano tra Casertana e Benevento, con i rossoblù che ottengono il primo punto stagionale. Vince la seconda in casa il Potenza, battuto 2-1 il Monopoli. Vince anche l’Audace Cerignola che supera il Brindisi per 3-1 al “Monterisi”.

Serie C girone C: i risultati della 3° giornata

Avellino-Foggia 0-0

Casertana-Benevento 0-0

Catania-Picerno 2-0 (31′ e 64′ Di Carmine)

Potenza-Monopoli 2-1 (23′ Cargnelutti, 27′ Hadziosmanovic, 66′ Steffè)

Turris-Sorrento 3-2 (16′ Vitale, 22′ Nocerino, 41′ La Monica, 47′ e 59′ Scaccabarozzi)

Virtus Francavilla-Crotone 3-1 (26′ Giovinco, 40′ Gigliotti, 51′ Fornito, 87′ Polidori)

Audace Cerignola-Brindisi 3-1 (9′ Valenti, 15′ D’Andrea, 26′ D’Ausilio, 90+2′ Ghisolfi)

Giugliano-Juve Stabia 0-0

Monterosi-Latina 2-2 (14′ Mastroianni, 50′ Frediani, 56′ Silipo, 90+3′ Jallow)

Taranto-Messina (rinviata a data da destinarsi)

Serie C girone C: la classifica

Turris 9 Latina 7 Juve Stabia 7 Potenza 6 Audace Cerignola 5 Taranto 4* Giugliano 4 Picerno 4 Benevento 4 Foggia 4 Catania 3* Virtus Francavilla 3 Crotone 3 Monterosi 2 Messina 1** Casertana 1** Monopoli 1* Sorrento 1 Avellino 1 Brindisi*

