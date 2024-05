Serie C, playoff: fuori Gubbio e Crotone, sorpresa Rimini

Sono iniziati i playoff di Serie C con ben 9 sfide che coinvolgono i tre gironi A, B e C. Tante reti e colpi di scena nel primo turno della fase girone come l’eliminazione a sorpresa del Rimini a Gubbio per 1-0. Si qualificano anche Taranto, Audace Cerignola, Pescara e Atalanta U23. Fuori il Crotone che perde 2-0 a Picerno. Sabato 11 maggio in campo col secondo turno della fase girone.

Serie C, playoff: i risultati del primo turno

Atalanta U23-Trento 3-1: (6′ Spalluto, 14′ Cissè, 47′ Bonfanti, 82′ Jimenez)

Giana Erminio-Pro Vercelli 3-0 (6′ e 72′ Fall, 10′ Marotta)

Legnago-Lumezzane 1-0 (40′ Svideroschi)

Gubbio-Rimini 0-1 (85′ Cernigoi)

Juventus Next Gen-Arezzo 2-0 (71′ Savona rig., 90+9′ Damiani)

Pescara-Pontedera 2-2 (4′ aut. Milani, 35′ e 38′ Cuppone, 67′ Delpupo)

Taranto-Latina 0-0

Picerno-Crotone 2-0 (22′ Esposito, 90+6′ D’Agostino)

Audace Cerignola-Giugliano 1-1 (27′ D’Andrea, 39′ Salvemini)

Serie C, playoff: il tabellone completo

Si inizia a delineare anche il tabellone dei playoff di Serie C con ormai il primo turno della fase girone andato in archivio. Sabato 11 maggio via al secondo turno con l’ingresso delle quarte classificate, ovvero Triestina, Perugia e Casertana.

Triestina-Giana Erminio

Atalanta U23-Legnago

Perugia-Rimini

Pescara-Juventus Next Gen

Casertana-Audace Cerignola

Taranto-Picerno

Fase Nazionale dei playoff di Serie C

La Fase Nazionale dei playoff di Serie C entrano tutte le terze classificate più la vincente della Coppa Italia Serie C, quindi parliamo di: Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania. Nel secondo turno invece subentrano le seconde in classifica: Padova, Torres e Avellino. Tutti gli accoppiamenti sono definiti tramite sorteggio!

14-18 MAGGIO 2024 – PRIMO TURNO FASE NAZIONALE

Catania-?

Vicenza-?

Carrarese-?

Benevento-?

?-?

21-25 MAGGIO 2024 – SECONDO TURNO FASE NAZIONALE

Padova-?

Torres-?

Avellino-?

?-?

Serie C, playoff: la final four

Terminata la Fase Nazionale dei playoff di Serie C le quattro squadre rimaste in gara disputeranno la final four. Questa fase si divide in semifinali (28 maggio e 2 giugno) e finale (5 e 9 giugno). In questa fase non ci sarà più il vantaggio della miglior classificata nel rispettivo girone. In caso di parità si andrà ad oltranza coi supplementari ed eventuali calci di rigore.