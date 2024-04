Ultime novità in Serie C per quanto riguarda i playoff. Da monitorare la situazione del Taranto che ha presentato ricorso per i quattro punti di penalizzazione inflitti alla squadra pugliese. Infatti, secondo quanto riporta Antenna Sud, il ricorso verrà discusso sabato 4 maggio dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Con grande probabilità i playoff le date dei slitteranno proprio perché sarebbero dovuti partire proprio il 4 maggio con il primo turno della fase gironi.