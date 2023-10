Serie D, Acireale-LFA Reggio Calabria 1-1: ottimo punto per la squadra di De Sanzo

Termina 1-1 il match allo stadio “Aci e Galatea” tra Acireale e LFA Reggio Calabria, gara di recupero della 2° giornata di Serie D girone I. Al 13′ la squadra di De Sanzo sblocca l’incontro con Vanzan che in girata batte Martinez. Nel secondo tempo, la Reggina pareggia con Aquino su azione da corner. Ottimo punto per la squadra granata che si porta a quota 10 in campionato. Presenti circa 800 supporters sia acesi che reggini.

Acireale-LFA Reggio Calabria 1-1: il tabellino

ACIREALE (3-5-2): Zizzania, Sirimarco, Maltese, Vaccaro, Cusumano (dal 70′ Galletta), La Vigna, Corigliano, Di Mauro (dal 78′ Milo), Vanzan, Romano, De Mutiis (dal 70′ Montaperto). A disposizione: Peschieri, Germinio, Cicirello, Sticenko, Rabini, Tufano. Allenatore: Fabio De Sanzo

LFA REGGIO CALABRIA (3-5-2): Martinez,Aquino, Ingegneri, Zanchi, Martiner, Salandria (dal 58′ Perri), Mungo, Provazza (dal 58′ Dervischi), Zucco, Barillá (dal 75′ Bianco), Coppola (dal 58′ Marras). A disposizione: Velcea, Ponzo, Perri, Bright, Simonetta, Kremenovic. Allenatore: Bruno Trocini

ARBITRO: Il sig. Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia

ASSISTENTI: Il sig. Vincenzo Pone e il sig. Mario Cammarota della sezione di Nola

AMMONITI: 5′ Vaccaro (ACI), 66′ Zanchi (REG), 73′ Maltese (ACI), 74′ Martiner (REG)

ESPULSI:

RETI: 13′ Vanzan (ACI); 57′ Aquino (REG)