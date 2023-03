Serie D, Città di Sant’Agata-Catania 1-2: decima vittoria consecutiva dei rossazzurri

30 punti nelle ultime 10 partite. Il Catania di Giovanni Ferraro sta sempre più volando nel girone I di Serie D. Battuto anche il Città di Sant’Agata per 2-1 con le reti di Sarao al 60′ e De Luca al 64‘. Vittoria d’oro per i rossazzurri che non smettono più di macinare punti su punti. Per l’aritmetica promozione mancano solo gli ultimi 7 punti.

Sarao, l’asso in più del Catania sotto gli occhi di Ross Pelligra

Ancora una vittoria, la decima consecutiva. Il Catania sta annichilendo il girone I di Serie D e adesso mancano solo 7 punti alla aritmetica certezza del ritorno in Lega Pro. Battuto il Città di Sant’Agata per 2-1 al “Fresina” sotto gli occhi di un soddisfatto Ross Pelligra. A decidere l’incontro è stato Manuel Sarao al 60′ con un grande colpo di testa e Giuseppe De Luca al 64′, servito proprio dal numero 99 con un colpo di tacco. Per i restanti minuti di gioco il Catania ha controllato la gara, rendendo vani gli sforzi della squadra di Leonardo Vanzetto, una delle migliori di tutto il campionato. La rete del Città Sant’Agata è arrivata solo nel finale, al 93′, con Scolaro. Ora mancano gli ultimi passi e gli etnei potranno festeggiare una quanto mai meritata promozione.

Credit foto: Riccardo Caruso

Città di Sant’Agata-Catania 1-2, tabellino e pagelle

CITTA DI SANT’AGATA (3-4-1-2): Curtosi 6; Casella 6, Duli 6 (dal 86′ Balesini s.v), Brunetti 6 (dal 80′ Napoli s.v.); Barbara 6 (dal 70′ Morleo 6), Calafiore 6, Marcellino 6 (dal 80′ Scolaro s.v.), Squillace 6,5; Cicirello 6,5 (dal 69′ Romano 6); Bonfiglio 6, Vitale 6,5. A disposizione: Dima, Maesano, Iania, Catalano. Allenatore: Leonardo Vanzetto 6

CATANIA (4-3-3): Groaz 6; Rapisarda 6, Somma 6,5, Lorenzini 6,5, Castellini 6,5; Rizzo 6, Palermo 6,5 (dal 59′ Lodi 6,5), Vitale 6,5 (dal 90′ Pedicone s.v); Chiarella 6,5 (dal 55′ Forchignone 6,5), Sarao 7 (dal 65′ Jefferson 6), Russotto 6 (dal 59′ De Luca 7). A disposizione: Bethers, Boccia, Di Grazia, Giovinco. Allenatore: Giovanni Ferraro 7

ARBITRO: Gabriele Totaro della sezione di Lecce

ASSISTENTI: Simone Piombini della sezione di Città di Castello e Mauro Ottobretti della sezione di Foligno

AMMONIZIONI: –

ESPULSIONI: –

GOL: 60′ Sarao, 64′ De Luca, 93′ Scolaro