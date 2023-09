Serie D girone I, il programma della 2° giornata

Weekend di campionato anche per la Serie D che torna in campo dopo l’avvio dello scorso 10 settembre. Nel girone I c’è una novità importante: è stata inserita la Nuova Reggina, che si chiamerà “Fenice Amaranto“. Infatti, i calendari del campionato sono stati rimodulati per consentire di inserire la formazione calabrese, rinata dopo l’esclusione dal campionato di Serie B.

Serie D girone I, la seconda giornata: occhi su Licata-Real Casalnuovo. Siracusa a caccia della prima vittoria

Seconda giornata ricca di spunti interessanti nel girone I di Serie D. La novità maggiore sta nell’inserimento nel calendario (rimodulati per l’occasione) della nuova Reggina che si chiamerà Fenice Amaranto. I calabresi per l’occasione non scenderanno in campo, in quanto ancora devono formare la rosa e ufficializzare l’allenatore. Quindi la gara contro l’Acireale è rinviata a data da destinarsi. Non giocherà neanche il Trapani di Torrisi, che per l’occasione riposa secondo da calendario.

Quindi fari puntati su due match in particolare. Al “Dino Liotta” in campo Licata e Real Casalnuovo, una gara che può valere la vetta momentanea della classifica del girone I. Occhio anche al Siracusa che vuole vincere la prima stagionale al “De Simone” contro il Locri. Akragas che cerca riscatto in trasferta contro la neopromossa Gioiese. Igea Virtus chiamata ad una sfida non semplice contro il Lamezia Terme. Sfida d’alta quota anche fra Città di Sant’Agata e Vibonese. Apriranno la giornata Ragusa-Castrovillari e Portici-Canicattì.

