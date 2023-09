Serie D girone I, i risultati della 4° giornata: il Siracusa vola in vetta, vince anche il Trapani

Nella giornata di ieri si è chiuso anche il quarto turno del girone I di Serie D. Una giornata che ha visto tante conferme delle big che si contenderanno il primo posto, valido per la promozione in Serie C. Il Siracusa di Cacciola supera 1-0 al “De Simone” la Igea Virtus e vola in vetta al campionato. Tre punti anche per il Trapani di Torrisi che vince lo scontro diretto contro la Vibonese per 2-0.

Serie D girone I, 4° giornata: il Siracusa sogna ad occhi aperti. Tre punti d’oro per il Trapani

Tantissimi gol e colpi di scena nella quarta giornata di Serie D girone I. La nuova capolista del campionato è il Siracusa, la formazione aretusea neopromossa si sta confermando protagonista del torneo come ampiamente anticipato dai pronostici. La squadra di Cacciola vince 1-0 contro l’Igea Virtus ed è in testa con 10 punti. Dietro segue anche il Trapani di Torrisi che vince lo scontro diretto contro la Vibonese per 2-0 al “Provinciale” di Erice (TP).

Vince ancora l’Akragas di Coppa, 1-0 al Ragusa in trasferta e una vittoria che proietta i “giganti” nella parte alta della classifica. Questa era anche la giornata dell’esordio della Nuova Reggina, la LFA Reggio Calabria, che non va oltre lo 0-0 a San Luca. Pareggio anche per il Licata contro il Locri e sconfitta, invece, per l’Acireale di De Sanzo contro il Lamezia Terme.

Serie D girone I: i risultati della 4° giornata

Città di Sant’Agata-Real Casalnuovo 3-1 (11′ Marcellino, 40′ Reginaldo, 75′ Nunzi, 90+4′ Garozzo)

Gioiese-Canicattì 0-2 (58′ Salvia, 61′ Bonilla)

Lamezia Terme-Acireale 2-1 (12′ Saraniti, 57′ Kosovan, 64′ Cicirello)

Portici-Sancataldese 1-2 (44′ Zerbo, 62′ Riccio, 84′ Mazza)

Ragusa-Akragas 0-1 (66′ Scozzari)

San Luca-LFA Reggio Calabria 0-0

Trapani-Vibonese 2-0 (77′ Sabatino, 90+3′ Balla)

Licata-Locri 1-1 (33′ Minacori, 75′ Pasqualino)

Siracusa-Igea Virtus 1-0 (40′ Vacca)

Riposa: Castrovillari

Serie D girone I: la classifica

Siracusa 10 Trapani 9* Vibonese 9 Akragas 9 Licata 8 Canicattì 8 Lamezia Terme 6* Real Casalnuovo 6 Città di Sant’Agata 6 Igea Virtus 4 San Luca 4(-1) Locri 4 Acireale 3** Ragusa 3 Portici 3 Sancataldese 3 LFA Reggio Calabria 1*** Castrovillari 0* Gioiese 0

Serie D girone I: i marcatori