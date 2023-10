Giornata ricca di gol e spettacolo nel girone I di Serie D in questo quinto turno di campionato. Il Siracusa espugna il “Granillo” battendo la Nuova Reggina di Trocini per 2-1 con le reti di Di Maggio e Alma. Il Trapani insegue e batte l’Akragas per 1-0 con un rigore di Cocco. Torna a vincere dopo due anni di assenza dal “Tupparello” l’Acireale di De Sanzo, battuto 2-1 il San Luca. Solo 0-0 per il Licata a San Cataldo.

Serie D, girone I: i risultati della 5° giornata

Acireale-San Luca 2-1 (10′ aut. Dampha, 46′ Buvka, 65′ Romano rig.)

Igea Virtus-Portici 3-0 (8′ Longo, 32′ Schinnea, 35′ Biondo)

LFA Reggio Calabria-Siracusa 1-2 (45+1′ Di Maggio, 52′ Barillà rig., 62′ Alma)

Locri-Gioiese 0-1 (75′ Sofrà)

Real Casalnuovo-Ragusa 1-3 (38′ Romano, 68′ Cannavaro, 81′ Porcaro, 90′ Khoris)

Sancataldese-Licata 0-0

Vibonese-Castrovillari 5-0 (6′ Tandara, 9′ Esposito, 43′ Convitto, 65′ Larosa rig., 86′ Tandara)

Akragas-Trapani 0-1 (42′ Cocco rig.)

Canicattì-Città di Sant’Agata 0-1 (40′ Mincica)

Riposa: Lamezia Terme

Serie D girone I, la classifica

Siracusa 13 Trapani 12* Vibonese 12 Licata 9 Città di Sant’Agata 9 Akragas 9 Canicattì 8 Igea Virtus 7 Acireale 6** Lamezia Terme 6** Real Casalnuovo 6 Ragusa 6 San Luca 4(-1) Locri 4 Sancataldese 4 Portici 3 Gioiese 3 LFA Reggio Calabria 1*** Castrovillari 0*

Serie D girone I, la classifica dei marcatori