Serie D girone I, i risultati della 2° giornata: vola il Licata, poker dell’Igea Virtus a Lamezia

Tra sabato 16 e domenica 17 settembre si è chiusa la seconda giornata di Serie D girone I. Tantissimi gol e risultati a sorpresa in un campionato sempre più avvincente. Il Licata è la nuova capolista del girone che vince in casa per 2-1 con il Real Casalnuovo. Sono due i 4-0 esterni di giornata: quello della Vibonese contro il Città di Sant’Agata e quello dell’Igea Virtus a Lamezia. Primi 3 punti per il Siracusa, che supera il Locri per 3-2 al “De Simone” con una doppietta di Andrea Russotto. Rinviata Acireale-LFA Reggio Calabria mentre ha riposato il Trapani.

Serie D girone I: il Licata vola in vetta alla classifica, Russotto trascina il Siracusa.

Una giornata di Serie D girone I ricca di gol ed emozioni. Il Licata di Giuseppe Romano vince ancora e lo fa in casa battendo per 2-1 il Real Casalnuovo con le reti di Rotulo e Minacori. Bella vittoria del Siracusa, che al “De Simone” vince per 3-2 contro il Locri con una doppietta dell’ex Catania e Napoli Andrea Russotto, capitano della squadra aretusea.

Bellissima vittoria dell’Igea Virtus contro il Lamezia Terme. Un 4-0 che non lascia scampo alla squadra di Vanzetto costretta a rimboccarsi le maniche. Stesso risultato della Vibonese, che stravince contro il Città di Sant’Agata con un gol da centrocampo di Esposito. Pokerissimo del Ragusa che strapazza il Castrovillari per 5-1. Bene anche Akragas e Canicattì.

Serie D girone I: i risultati della 3° giornata

Ragusa-Castrovillari 5-1 (30′ Guerriero, 39′ Tuccio, 42′ Crisci, 66′ Porcaro, 74′ Romano, 83′ Vitelli)

Portici-Canicattì 0-2 (61′ Bonilla, 77′ Raimondi)

Città di Sant’Agata-Vibonese 0-4 (14′ Gaeta, 40′ Esposito, 48′ La Torre, 90+2′ Tandara)

Gioiese-Akragas 0-1 (27′ Trombino)

Licata-Real Casalnuovo 2-1 (9′ Minacori, 12′ Rotulo, 45+1′ Castellano)

San Luca-Sancataldese 2-1 (10′ Romero, 16′ Kapnidis, 41′ Mazza)

Lamezia Terme-Igea Virtus 0-4 (4′ e 24′ Longo, 50′ Isgrò, 85′ Aveni)

Siracusa-Locri 3-2 (44′ Pasqualino, 45+1′ e 50′ Russotto, 53′ Alma, 83′ Pappalardo)

Acireale-LFA Reggio Calabria (rinviata a mercoledì 18 ottobre alle ore 15.00)

Riposa: Trapani

Serie D girone I: la classifica

Vibonese 6 Licata 6 Canicattì 4 Siracusa 4 Trapani 3* Acireale 3* Igea Virtus 3 Real Casalnuovo 3 Ragusa 3 Locri 3 San Luca 3 Lamezia Terme 3 Akragas 3 Città di Sant’Agata 3 LFA Reggio Calabria 0* Gioiese 0 Portici 0 Sancataldese 0 Castrovillari 0

Serie D girone I: i marcatori