Serie D girone I, i risultati della 3° giornata: vincono Trapani e Siracusa, si ferma il Licata

Si è chiusa ieri la terza giornata del girone I di Serie D. Tanti i risultati a sorpresa e i gol in quasi tutti i match. Il Trapani strapazza il Castrovillari per 5-0 al “Mimmo Rende”, stesso discorso per il Siracusa di Cacciola che vince 6-1 contro la Sancataldese. Si ferma il Licata, che pareggia nel derby contro il Canicattì. In testa al girone I la Vibonese, vincitrice del match contro il Ragusa.

Serie D girone I, terza giornata: volano Trapani e Siracusa, si ferma il Licata a Canicattì

Non si fermano le partite del girone I di Serie D. Nella giornata di ieri è andato in scena il primo turno infrasettimanale della stagione. Vince e convince il Trapani di Alfio Torrisi. Si impone al “Mimmo Rende” di Castrovillari con un secco 5-0 che non lascia scampo ai rossoneri calabresi. Insegue anche il Siracusa, che stravince a San Cataldo per 6-1. Ancora a segno l’ex Catania Andrea Russotto, nuovo capitano degli aretusei. Sconfitta che ha comportato le dimissioni dell’allenatore verdeamaranto Pietro Infantino.

Si ferma la striscia di successi del Licata di Romano, fermato 1-1 da un buon Canicattì. In testa al girone I in solitaria c’è la Vibonese di Buscè. Vince 2-0 contro il Ragusa con le firme di Baldan e Furina. Seconda vittoria consecutiva per l’Akragas di Marco Coppa, che supera di misura il Città di Sant’Agata. Rinviata LFA Reggio Calabria-Lamezia Terme al 25 ottobre e ha riposato l’Acireale.

Serie D girone I: i risultati della 3° giornata

Castrovillari-Trapani 0-5 (10′ Bollino, 31′ e 44′ Cocco, 67′ Samake, 87′ Cangemi)

Locri-Portici 0-2 (25′ e 90+5′ Maione)

Real Casalnuovo-Gioiese 3-1 (13′ Bonavita, 44′ Pinna, 54′ Pinna, 71′ Baumwollspinner)

Sancataldese-Siracusa 1-6: (21′ Sena, 35′ Alma, 49′ Maggio, 51′ Alma, 55′ Russotto, 62′ Limonelli, 84′ Zerbo)

Vibonese-Ragusa 2-0 (9′ Baldan, 74′ Furina)

Canicattì-Licata 1-1 (7′ Minacori, 65′ Tedesco)

Igea Virtus-San Luca 0-0

Akragas-Città di Sant’Agata 1-0 (74′ Di Mauro)

LFA Reggio Calabria-Lamezia Terme (rinviata a mercoledì 25 ottobre alle ore 15.00)

Riposa: Acireale

Classifica Serie D girone I

Vibonese 9 Siracusa 7 Licata 7 Trapani 6* Real Casalnuovo 6 Akragas 6 Canicattì 5 Igea Virtus 4 San Luca 4 Acireale 3** Lamezia Terme 3* Ragusa 3 Locri 3 Portici 3 Città di Sant’Agata 3 LFA Reggio Calabria 0*** Gioiese 0 Sancataldese 0 Castrovillari 0

Serie D girone I: i marcatori