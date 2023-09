Serie D girone I, il programma della prima giornata

Oggi 10 settembre 2023 parte anche la Serie D 2023/2024. In campo tutti e 9 i gironi della quarta serie del calcio italiano, tra cui il girone I che vede coinvolte parecchie formazioni siciliane. Tra sicure le protagoniste di questo campionato ci sono squadre come il Trapani di Torrisi, il neopromosso Siracusa e il Lamezia del patron Saladini.

Serie D girone I: si parte subito con il derby tra Akragas e Licata

Un inizio di fuoco nel girone I di Serie D. Quest’anno nel campionato ci sono moltissime formazioni siciliane, tra nobili decadute e matricole in cerca di fortuna. Alle 15.00 via a sei match, tra cui il derby tra Akragas e Licata. La sfida è molto sentita da ambe le parti e c’è tanta curiosità nei confronti della squadra di Coppa vista la campagna acquisti che ha visto l’arrivo di Llama e Morimoto, vecchie glorie del Catania. Il Trapani, favorito per la vittoria finale del girone, ospita al “Provinciale” il Ragusa di Ignoffo. Da seguire anche Vibonese-Gioiese, Castrovillari-Città di Sant’Agata, Locri-San Luca e Sancataldese-Lamezia.

Alle 15.30 in campo anche il Real Casalnuovo, altra formazione che ha fatto una campagna acquisti importante, contro il Portici. Alle 16.00, invece, in campo il neopromosso Siracusa di scena a Canicattì. Stesso orario per l’esordio per l’Acireale di Fabio De Sanzo che è ospite a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) della matricola Igea Virtus.

Serie D girone I: il programma completo della prima giornata – 10 settembre 2023

Akragas-Licata (ore 15.00)

Castrovillari-Città di Sant’Agata (ore 15.00)

Locri-San Luca (ore 15.00)

Sancataldese-Lamezia Terme (ore 15.00)

Trapani-Ragusa (ore 15.00)

Vibonese-Gioiese (ore 15.00)

Real Casalnuovo-Portici (ore 15.30)

Canicattì-Siracusa (ore 16.00)

Nuova Igea Virtus-Acireale (ore 16.00)

Credit foto copertina e pezzi: Davide De Maida – Città di Acireale 1946