Serie D, il programma della 6° giornata

Turno infrasettimanale per il girone I di Serie D, campionato che vede protagoniste tutte le formazioni siciliane che militano in quarta serie. Il big-match di giornata è il derby tra Siracusa e Acireale, con gli aretusei momentaneamente in vetta alla classifica. Il Trapani di Antonini, invece, sarà impegnato al “Provinciale” contro il Real Casalnuovo.

Serie D girone I, la sesta giornata: occhi puntati sul derby Siracusa-Acireale

Sesta giornata del girone I di Serie D che si prevede più calda che mai, inusualmente in turno infrasettimanale. Infatti, alle ore 15.00 avranno luogo tutti i match di giornata tra cui una sfida in particolare: Siracusa-Acireale. Una gara importante per la classifica, visto il primato dei ragazzi di Cacciola, e sia per la storia vista la sentita rivalità tra le due tifoserie. Il Trapani, secondo e con una gara in meno, gioca in casa al “Provinciale” contro il Real Casalnuovo, che finora in trasferta non ha mai vinto.

Altri derby siciliani sono quelli tra Licata e Igea Virtus, che si disputerà presso il “Comunale” di Ravanusa (AG) e Ragusa-Canicattì. Il Città di Sant’Agata ospiterà in casa il Locri e l’Akragas sarà ospite del Castrovillari ultimo in classifica. Trasferta calabrese anche per la Sancataldese contro la Gioiese. La LFA Reggio Calabria, invece, sarà di scena a Portici in cerca della prima vittoria stagionale in Serie D.

Serie D girone I: il programma completo della 6° giornata