Sport, Catania Beach Soccer: Fabricio Santos riconfermato alla guida della prima squadra

Domusbet.tv Catania Beach Soccer è lieto di annunciare che Fabricio Santos continuerà a ricoprire la carica di allenatore della Prima Squadra anche per la stagione 2024.

Nato a Rio de Janeiro il 18 marzo del 1982, Santos è uno dei tecnici più preparati e stimati nel panorama internazionale del Beach Soccer.

Palmares di assoluto rispetto e vanto per il tecnico brasiliano che annovera, tra le nostre fila, uno Scudetto nel 2018, 4 Coppa Italia, due Supercoppe di Lega, e un secondo posto nel Mundialito per Club in Russia nel 2019.

Santos vanta un importante bagaglio di esperienze, in qualità di Collaboratore Tecnico della Nazionale maschile con la quale ha vinto i Mondiali nel 2017 e nel 2024, e come allenatore della Nazionale verdeoro femminile con la quale si è laureato nel 2022 campione nei NEOM Beach Games.

Al mister vanno i più sinceri auguri di buon lavoro per la sua sesta stagione in rossazzurro.