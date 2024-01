Tabbiani: “Stessa cosa allenare il Catania o il Fiorenzuola. Ho avuto poco tempo”

Torna a parlare dopo l’esonero dal Catania Luca Tabbiani, ritornato al Fiorenzuola. Nella conferenza stampa di presentazione con la squadra emiliana l’allenatore ha parlato dalla sua precedente esperienza in rossazzurro terminata ad inizio novembre in seguito alla sconfitta a Potenza. Di seguito le sue parole.

Catania, Tabbiani: “Potevo essere più deciso a proporre le mie idee”

Luca Tabbiani è il nuovo allenatore del Fiorenzuola. Un gradito ritorno in terra piacentina, dopo i tre anni di gestione tecnica con l’allenatore genovese tra Serie D e Lega Pro. Nella conferenza stampa di presentazione ha parlato anche sulla precedente esperienza non andata bene a Catania. “ Volevo fortemente tornare a Fiorenzuola . Dobbiamo entrare nella mentalità di aiutarci a vicenda, solo da questo possiamo ricavare una nostra identità che per esempio a Catania non sono riuscito a dare. Le motivazioni per cui le cose sono andate male sono diverse, ho avuto poco tempo. Ho dato per scontato troppe cose. Quando le cose vanno male bisogna ripartire”.

Poi Tabbiani prosegue sui suoi errori fatti a Catania: “In ogni esperienza di vita impari qualcosa, cerco sempre di guardare cosa avrei potuto fare meglio in certe situazioni. Allenare Catania e Fiorenzuola è la stessa cosa. Abbiamo fatto un mercato ampio perché lo richiedeva la rosa. Potevo essere più deciso nel proporre le mie idee. Un altro motivo per cui volevo tornare era che continuavo a pensare troppo ai miei errori.”