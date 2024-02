Taranto, Capuano: “Il Catania in B non farebbe fatica con questi nomi. Il nostro lavoro è eccezionale”

Il Taranto di Ezio Capuano strappa altri tre punti importantissimi in chiave playoff. Ben 49 punti conquistati, di cui 33 solo in casa. Infatti, oggi è arrivata un’altra affermazione allo “Iacovone” con l’1-0 rifilato al Catania di Cristiano Lucarelli. In mix-zone ai microfoni di Globus Television l’allenatore rossoblù ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi.

Capuano: “Abbiamo gestito bene il vantaggio contro una grande squadra”

Il Taranto vince contro il Catania per 1-0 grazie alla rete al 11′ di De Marchi che risolve una mischia in area piccola su azione da calcio d’angolo. Ai microfoni di Globus Television Ezio Capuano commenta così la vittoria della sua squadra: “I numeri del Taranto sono impressionanti. – dice l’allenatore dei pugliesi – Sappiamo i nostri limiti e ci ricompattiamo nei momenti di difficoltà. Il nostro lavoro è eccezionale anche senza giocatori come Zonta e Kanoutè. Abbiamo gestito bene il vantaggio contro una grande squadra.”

“Il valore di questa vittoria è inestimabile. – ribadisce Capuano – Abbiamo sfruttato male molte volte ripartenze. Andiamo avanti godendoci il momento. Io non credo nei miracoli ma credo nel lavoro. Voler vincere è desiderio di tutti. Non servono i nomi per vincere. Abbiamo provato ad isolare i 4 davanti. Il Catania in Serie B non farebbe fatica coi nomi che ha in rosa. Noi siamo la squadra più aggressiva dei tre gironi. Delle 90 squadre siamo quelle che recuperano più palloni.”