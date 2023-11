Torre del Grifo, all’asta l’ex struttura del Calcio Catania

Ci sono novità nelle ultime ore per il centro sportivo di Mascalucia (CT) “Torre del Grifo Village” che fino al 9 aprile 2022 era la sede del Calcio Catania. La struttura è stata messa all’asta come riportato dal sito “astetelematiche.it“. Il prezzo è fissato a 28.940.000 euro e con un’offerta minima di 21.705.000 milioni di euro da presentare entro il 10 gennaio 2024.

Torre del Grifo all’asta: le sue condizioni nel 2023

Per tantissimi anni Torre del Grifo è stato il fiore all’occhiello del Catania, è stata proprio la casa della società rossazzurra oltre che un centro sportivo di assoluto livello. Inaugurato nell’aprile 2011, la struttura è rimasta in attività fino al fallimento del club etneo sancito con l’esclusione dal campionato di Lega Pro il 9 aprile 2022. Ricordiamo che Torre del Grifo vanta la bellezza di quattro campi da calcio, un edificio polifunzionale sportivo con due piscine coperte, un sottocampo, hall, sala meeting e blocco bagni.

Inoltre il centro sportivo vanta di tre suite, uffici direzionali, un resort, foresteria e magazzino interrato, locali tecnici e locale ricevimento ingresso. Insomma, una struttura all’avanguardia per un territorio e per anni di un’importanza strategica per il Catania. Oggi, sempre come riportano le foto nel sito di “astetelematiche.it”, il centro si presenta in uno stato di abbandono e di mancata manutenzione.

Il costo? Torre del Grifo è stato messo all’asta con un valore di 28.940.000 euro e con un’offerta minima di 21.705.000 euro. Ci può essere un rilancio minimo di 250.000 euro ed un importo cauzionale del 10% sul prezzo offerto. Il termine per l’offerta scade il prossimo 10 gennaio 2024 alle 15.30 e con l’apertura delle buste prevista per giorno 11 gennaio.