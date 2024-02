Torre del Grifo, il prossimo 11 aprile nuova asta: prezzo fissato a 21 milioni

Il prossimo 11 aprile vi sarà la seconda asta per la vendita telematica asincrona del centro sportivo “Torre del Grifo Village“, situato presso il comune di Mascalucia (CT). In quella suddetta data si apriranno le buste per le eventuali offerte e la chiusura è prevista per la data del 18 aprile alle ore 13.00. L’offerta di base è di € 21.705.000, mentre quella minima è € 16.278.750.

Torre del Grifo, l’11 aprile seconda asta telematica

Dopo la prima asta andata deserta, il prossimo 11 aprile vi sarà la seconda asta per la vendita telematica asincrona di "Torre del Grifo Village", per anni centro sportivo del Calcio Catania, società fallita il 22 dicembre 2021 ed esclusa poi dal campionato il 9 aprile 2022.

Credit foto: www.astegiudiziarie.it