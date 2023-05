Serie D, Trapani-Catania 1-0: seconda sconfitta in campionato per i rossazzurri

Chiude a quota 88 il Catania di Giovanni Ferraro. Contro il Trapani è arrivata la seconda sconfitta stagionale, al Provinciale di Erice (TP) a deciderla al 9′ è una rete di Francesco Catania. Un gol che vale l’accesso ai playoff per i granata di Alfio Torrisi.

Catania, secondo k.o. stagionale a Trapani

Alla fine è arrivata la seconda sconfitta stagionale per il Catania. La squadra di Ferraro perde 1-0 il derby contro il Trapani grazie alle rete di Francesco Catania al 9′. Una partita molto combattuta dai granata dal primo al novantacinquesimo minuto, molto fallosa e nervosa da ambo i lati. Rossazzurri forse troppo leziosi in tanti episodi e che non sono riusciti a rimontare la partita. Invece buona la prima per Valerio Antonini, nuovo patron del Trapani che alla sua prima da Presidente dei granata ha visto il suo nuovo club vincere contro la vincitrice del girone I di Serie D. Catania che, quindi, chiude a 88 punti in 34 giornate.

Trapani-Catania 1-0: tabellino e pagelle

TRAPANI (3-5-2): Summa 6,5; De Pace 6, Carboni 6,5, Gonzalez 6,5; Panebianco 5,5 (dal 71′ Romano 6); Giuffrida 6,5 (dal 73′ Romizi 6), Cangemi 6,5, Kosovan 5, Pipitone 6,5 (dal 86′ Mangiameli s.v.); Mascari 6 (dal 78′ Carbonaro s.v.), Catania 7 (dal 69′ Cellamare 6). A disposizione: Di Maggio, De Santis, Kanoute, Scuderi. Allenatore: Alfio Torrisi 7

CATANIA (4-3-3): Bethers 5,5; Rapisarda 6, Castellini 6 (dal 68′ Forchignone 5,5), Lorenzini 4,5, Boccia 5 (dal 46′ Pedicone 6); Palermo 5,5 (dal 46′ De Luca 5,5), Lodi 6, Vitale 5,5; Russotto 6(dal 90′ De Respinis s.v.), Sarao 5,5, Giovinco 5 (dal 46′ Litteri 5,5). A disposizione: Groaz, Di Grazia, Buffa, Baldassar. Allenatore: Giovanni Ferraro 5,5

ARBITRO: Davide Cerea della sezione di Bergamo

ASSISTENTI: Domenico Castaldo della sezione di Frattamaggiore e Niroy Emilio Gookooluk della sezione di Civitavecchia

AMMONITI: 41′ Summa (TRA); 45’+2′ Kosovan (TRA); 70′ De Luca (CAT); 71′ Romano (TRA); 83′ Vitale (CAT); 90+1′ Forchignone (CAT)

ESPULSI: 79′ Kosovan (TRA)

RETI: 9′ Catania