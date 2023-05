Verso Trapani-Catania, Ferraro: “Dobbiamo sempre cercare di vincere”

Ultima gara di campionato, il Catania di Giovanni Ferraro chiuderà il cammino nel girone I di Serie D al Provinciale di Erice (TP) contro il Trapani. Dopo aver festeggiato domenica scorsa contro il Santa Maria Cilento in casa l’ennesima vittoria dei rossazzurri davanti ad altro 20.000 spettatori. In sala stampa ha parlato nella consueta conferenza pre-gara l’allenatore degli etnei che si è soffermato sulla prossima sfida di campionato.

Catania, Ferraro: “Jefferson e Chiarella non hanno recuperato per Trapani”

Il Catania domenica si appresta ad affrontare questo ultimo match stagionale del girone I di Serie D. Giovanni Ferraro in conferenza stampa pre-gara commenta la decisione, che sembra sempre più probabile, di vietare la trasferta ai tifosi rossazzurri: “Mi dispiace che i nostri tifosi non ci saranno. Lo sport bisogna farlo vivere a tutti. Le minime cose che succedono fuori non fanno parte del calcio. Privare di una tifoseria a farla partire non è una festa per lo sport. Siamo qui che da tempo che abbiamo vinto il campionato. Il Catania deve migliorare domenica dopo domenica e contro il Trapani vogliamo chiudere con una bella prestazione. Ogni volta che indossiamo la maglia del Catania dobbiamo sempre cercare di vincere.”

Successivamente Ferraro parla degli indisponibili per Trapani e della difficoltà del match del Provinciale (TP): “Infermeria? A parte Somma e Sarno che sono ancora out, sia Jefferson che Chiarella ancora non hanno recuperato. Tutti gli altri sono a disposizione. Trapani? Il distacco fra noi e loro non lo immaginavo, ma i meriti sono del Catania. Loro sono in lotta play-off, mentre noi abbiamo fatto un campionato a sé. Bisogna fare i complimenti a tutte le squadre che hanno affrontato questo girone. Domenica sicuramente il Trapani vorrà vincere per cercare i play-off, bisogna affrontare questa partita con il massimo della testa. Ci siamo preparati bene e i ragazzi daranno grande spirito di sacrificio. Giovinco titolare? Abbiamo una rosa così ampia che domenica posso fare tante scelte.”

Il futuro del Catania nei prossimi mesi

In chiusura Ferraro parla dei prossimi impegni del suo Catania che affronterà la Poule Scudetto: “Non ho preferenze sulle avversarie. Faccio gli auguri a tutte le squadre dei gironi G e H. Sicuramente affronteremo formazioni agguerrite, che giocheranno subito dopo aver vinto i rispettivi campionati. Stiamo bene fisicamente, il prof. Gaetano Toto ha fatto un grande lavoro. La squadra è ancora motivata, ci tiene a fare bene. La società ci dice di non abbassare la guardia. I nostri obiettivi finiranno quando giocheremo l’ultima partita ufficiale di questa stagione“. Nuovamente sul futuro: “Non sarei infastidito se il club sceglierà di intraprendere percorsi diversi. Credo di aver lasciato dei bei ricordi alla gente di Catania, a prescindere da come andrà”.