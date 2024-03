Il Catania di Michele Zeoli oggi pomeriggio è di scena all’Amedeo Liguori di Torre del Greco contro la Turris di Leonardo Menichini. Sfida salvezza molto importante con i campani a soli sei punti di distanza dai rossazzurri al quindicesimo posto. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Turris-Catania 2-0: la diretta della partita

55′ – Ammonito Coccetta della Turris

53′ – Ci prova ancora da fuori Celli ma blocca a terra Marcone

49′ – Ammonito nel Catania Cianci

46′ – Inizia il secondo tempo: dentro Peralta e Cianci per Chiricò e Welbeck

45+4′ – Finisce il primo tempo: Turris-Catania 2-0

45′ – Assegnati quattro minuti di recupero

45′ – Catania in bambola: Jallow supera Furlan ma salva tutto sulla linea Kontek ed evita il disastro

43′ – RETE DELLA TURRIS: ANCORA JALLOW DOPO UNA MISCHIA LA BUTTA DENTRO E RADDOPPIO. CATANIA SOTTO 2-0!

42′ – Ci prova ancora la Turris con Franco su punizione ma pallone che viene deviato dalla barriera

36′ – Turris ad un passo dal 2-0 con Franco dai 30 metri che ci prova ma pallone che termina di poco a lato

33′ – Catania ancora al tiro, schema su punizione: Chiricò per Zammarini che serve Celli che ci prova dai 20 metri ma pallone che termina altissimo sopra la traversa

32′ – Cartellino giallo per Esempio della Turris

24′ – Catania, subito vicino al pareggio con Cicerelli che prova il destro a giro ma è bravo Marcone a mandare in angolo

23′ – GOL DELLA TURRIS: SEGNA JALLOW SU ASSIST DI SCACCABAROZZI: 1-0 PER LA SQUADRA DI MENICHINI

20′ – Si fa male Marsura nel Catania, esce in barella l’ex Livorno: dentro Cicerelli

15′ – Partita dai ritmi lenti, poche occasioni al momento

2′ – Ci prova subito la Turris con un tiro al volo di Scaccabarozzi che manda di poco alta la sua conclusione volante

1′ – CALCIO D’INIZIO AL LIGUORI: INIZIA TURRIS-CATANIA

14.05 – Fischio d’inizio ritardato di un paio di minuti per problemi alle porte dello stadio campano

14.00 – Calcio d’inizio di Turris-Catania

Turris-Catania 2-0: le formazioni ufficiali

TURRIS (3-4-3): Marcone; Esempio, Mastrelli, Cocetta; Saccani, Franco, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Jallow, D’Auria, Maniero. A disposizione: Iuliano, Pagno, Serpe, Maestrelli, Onda, Clemente, D’Alessio, Panelli, Nicolao, Casarini, Cum, Siega, Giannone, De Felice, Pavone, Nocerino. Allenatore: Leonardo Menichini

CATANIA (4-3-3): Furlan; Bouah, Castellini, Kontek, Celli; Zammarini, Quaini, Welbeck (dal 46′ Cianci); Chiricò (dal 46′ Peralta), Di Carmine, Marsura (dal 20′ Cicerelli). A disposizione: Albertoni, Donato, Rapisarda, Curado, Haveri, Ndoj, Chiarella, Costantino. Allenatore: Michele Zeoli

ARBITRO: Il sig. Andrea Zanotti della sezione di Rimini

ASSISTENTI: Il sig. Franco Iacovacci della sezione di Latina e il sig. Glauco Zanellati della sezione di Seregno

QUARTO UOMO: Il sig. Gabriele Scatena della sezione di Avezzano

AMMONITI: 32′ Esempio (TUR), 49′ Cianci (CAT), 55′ Coccetta (TUR)

ESPULSI:

RETI: 23′ e 43′ Jallow (TUR)

Turris-Catania: dove vedere il match in tv o streaming

L’incontro in programma allo stadio Amedeo Liguori di Torre del Greco (NA) vale la trentratreesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sui canali 253 di Sky Calcio.

Inoltre, Turris-Catania si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita del Liguori non sarà possibile vederla gratuitamente in nessuna piattaforma.