Verso Turris-Catania, Zeoli: “Sturaro e Tello non ci saranno. Sarà una partita aperta”

Conferenza stampa pre-gara per l’allenatore del Catania Michele Zeoli dopo la sconfitta nella finale d’andata di Coppa Italia Serie C contro il Padova. Avversario di giornata è la Turris di Leonardo Menichini, squadra in zona playout e ad appena sei punti dai rossazzurri al quindicesimo posto. Partita davvero cruciale per il campionato della squadra siciliana.

Zeoli: “Squadra che risente degli eventi. A Padova molte occasioni concesse da noi”

Gara davvero importante per il Catania di Michele Zeoli, impegnato domani alle 14.00 a Torre del Greco contro la Turris di Leonardo Menichini. La squadra campana è a soli sei punti dai rossazzurri e vincendo la formazione siciliana potrebbe quasi chiudere il discorso salvezza. “Questa squadra risente degli eventi. – dice Zeoli in conferenza stampa pre-partita – Con tutto il rispetto per il Padova, rivedendo la partita tante occasioni gliele abbiamo concesse noi. Sturaro non ci sarà tra i convocati per un problemino, Tello anche che bisognerà aspettare 10/15 giorni per averlo a disposizione. Monaco ha un affaticamento muscolare.” “A Padova avevamo 4 centrocampisti di ruolo. Sturaro ha fatto un tempo contro il Cerignola. Zammarini tra poco cambia il contachilometri, Welbeck era uscito stremato da Cerignola. C’è qualcuno che potrei provarlo, ma ora non posso, io devo fare punti. Devo – ha ulteriormente aggiunto – fare un passaggio su Ndoj. Lui è un tesserato del Catania ed è consapevole degli errori che ha fatto. Dietro abbiamo diverse alternative, a centrocampo siamo corti. Sturaro come detto non ci sarà, Welbeck è squalificato“.

“Turris? Partita molto aperta. E’ importante fare punti”

Michele Zeoli prosegue a parlare della gara esterna contro la Turris, match importante ai fini stagionali: “ Ci sarà poco di tattico, sarà una partita molto aperta. Non mi aspetto grandi rotazioni o giro palla, loro in casa stanno costruendo in casa la salvezza. Mi aspetto tanti duelli, tanti contrasti soprattutto in mezzo al campo. Ci sta mancando tanto Peralta che ha avuto poco spazio. Diego non è indietro nella preparazione, è un giocatore formidabile, soprattutto quando entra a partita in corso, ma la squadra deve seguirlo. Ma non dobbiamo pensare a queste cose, ripeto, l’importante adesso è fare punti. Questa deve essere la priorità. Qualsiasi risultato, domani, potrebbe cambiare la nostra stagione e la squadra lo sa bene. Stiamo cercando di trovare la continuità, sono passate tante partite dall’inizio della stagione, dunque dobbiamo trovare una soluzione”.

Poi Zeoli chiosa anche sugli scontri avvenuti tra le tifoserie di Padova e Catania durante la finale d’andata martedì scorso: “Ritorno con il Padova? Adesso dobbiamo concentrarci sulla Turris. Alla Coppa Italia ci penseremo più avanti. Scontri all’Euganeo? Non ho le competenze per parlare delle scelte del Giudice Sportivo. Non voglio commentare, sicuramente mi dispiace perchè sono accaduti degli episodi spiacevoli che nulla hanno a che fare con il calcio giocato”.