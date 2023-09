Serie B, Venezia-Palermo 1-3: super Brunori trascina i rosanero

Il Palermo torna a vincere e lo fa in assoluto grande stile. Steso il Venezia grazie ad una tripletta del suo capitano: Matteo Luigi Brunori. Al 9′ è proprio il 9 rosanero a sbloccare l’incontro su rigore. I padroni di casa pareggiano all’ultimo istante del primo tempo con il solito Pojhanpalo. Al 62′ torna avanti la squadra di Corini su azione da calcio d’angolo, spizzata di Lucioni e tocco vincente del capitano per il 2-1 dei siciliani. Palermo che la chiude al 92′ con ancora Brunori lanciato da Mancuso che non sbaglia davanti a Joronen. Vittoria pesantissima per morale e classifica.

Venezia-Palermo 1-3: il tabellino

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela (dal 82′ Cheryshev), Altare, Idzes, Sverko (dal 21′ Zampano); Busio (dal 68′ Andersen), Tessmann, Lella (dal 68′ Bjarkason); Johansen, Gytkjaer (dal 68′ Pierini), Pohjanpalo. A disposizione: Bruno, Grandi, Dembelé, Modolo, Ullmann, Ellertsson, Mikaelsson. Allenatore: Paolo Vanoli

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju (dal 73′ Nedelcearu), Lucioni, Ceccaroni, Lund (dal 64′ Aurelio); Coulibaly, Gomes, Vasic (dal 77′ Henderson); Insigne (dal 64′ Segre), Brunori, Di Francesco (dal 64′ Mancuso). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Stulac, Soleri. Allenatore: Eugenio Corini

ARBITRO: Il sig. Niccolò Baroni della sezione di Firenze

ASSISTENTI: Il sig. Luigi Rossi della sezione di Rovigo e il sig. Federico Votta della sezione di Moliterno

QUARTO UOMO: Il sig. Andrea Ancora della sezione di Roma 1

VAR: Il sig. Lorenzo Maggioni della sezione di Merate

AVAR: Il sig. Giacomo Paganessi della sezione di Lecco

AMMONITI: 12′ Busio (VEN); 32′ Lucioni (PAL); 52′ Gomes (PAL)

ESPULSI:

RETI: 9′ Brunori (PAL); 45+5′ Pohjanpalo (VEN); 62′ e 90+2′ Brunori (PAL)

Credit foto: Tullio Puglia