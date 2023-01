Serie D, Vibonese-Catania 0-2: i rossazzurri continuano a vincere

Vittoria e fuga per il Catania di Giovanni Ferraro che vince per 2-0 contro la Vibonese al Ruggero Razza di Vibo Valentia. In gol De Luca al 59′ e Chiarella al 66′ che suggellano un successo fondamentale per la squadra rossazzurra sempre più in testa al girone I di Serie D.

Catania sempre più vincente e Vibonese k.o.

Vittoria meritata, sofferta e mai così dolce. Il Catania vince e batte la Vibonese di Giacomo Modica per 2-0. Una prestazione maiuscola degli etnei che espugnano per la terza volta consecutiva il Luigi Razza di Vibo Valentia. La squadra di Ferraro la sblocca nel secondo tempo grazie alle firme di Giuseppe De Luca e Marco Chiarella che nel secondo tempo chiudono una gara mai così combattuta. Successo pesante che proietta sempre più in Lega Pro il club di Ross Pelligra.

Vibonese-Catania 0-2: tabellino e pagelle

VIBONESE 4-3-3: Mengoni 6; Lia 6, Tazza 6, Bonnin 5, Trajkovski 6,5; Balla 7 (dal 83′ Hernaiz), Palazzo 6,5 (dal 46′ Ruggiero), De Marco 6; Cintura 6 (dal 63′ La Torre), Samake (dal 89′ Albisetti) 5,5, Scafetta 5,5. A disposizione: Rendic, Amabile, Caicedo, Sparandeo, La Torre, Politi. Allenatore: Giacomo Modica

CATANIA 4-3-3: Bethers 6, Rapisarda 6, Somma 7, Lorenzini 6,5, Castellini 7; Rizzo 6,5, Lodi 6,5 (dal 63′ Palermo 6,5), Vitale 7; Chiarella 7 (dal 68′ Boccia 5,5), Sarao 6 (dal 78′ Jefferson s.v.), De Luca 7 (dal 71′ De Respinis). A disposizione: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Giovinco, Corallo. Allenatore: Giovanni Ferraro 7

ARBITRO: Dario Acquafredda della sezione di Molfetta

ASSISTENTI: Mauro Antonio De Palma e Fabio Cantatore della sezione di Molfetta

GOL: 59′ De Luca, 66′ Chiarella

AMMONITI: 36′ Rapisarda (CT); 91′ Jefferson (CT)

ESPULSI: