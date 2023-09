Serie C, Virtus Francavilla-Messina 1-0: prima sconfitta per i ragazzi di Modica

Il Messina di Giacomo Modica esce sconfitto dalla “Nuovarredo Arena” contro la Virtus Francavilla per 1-0. A decidere l’incontro è una rete di Gabriele Artistico al 21′, servito molto bene dall’ex Catania Kevin Biondi. C’è un grande rammarico per le tante occasioni avute nella ripresa, compreso il gol annullato al 68′ con Cavallo per una posizione giudicata irregolare. Ad ogni modo si tratta del primo k.o. stagionale dei giallorossi.

Virtus Francavilla-Messina 1-0: il tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, De Marino, Monteagudo; Biondi, Di Marco (dal 78′ Yakubiv), Fornito (dal 53′ Risolo), Izzillo (dal 68′ Enyan), Macca; Artistico (dal 68′ Zuppel), Giovinco (dal 68′ Carella). A disposizione: Carretta, Fekete, Latagliata, Lo Duca, Lucatelli, Polidori, Risolo, Serio, Vapore. Allenatore: Alberto Villa

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Polito (dal 85′ Ferrara), Manetta, Pacciardi (dal 54′ Lia), Tropea (dal 46′ Buffa); Firenze (dal 46′ Cavallo), Frisenna, Scafetta (dal 68′ Ragusa); Emmausso, Plescia, Ortisi. A disposizione: De Matteis, Darini, Luciani, Zummit, Zunno. Allenatore: Giacomo Modica

ARBITRO: Il sig. Edoardo Gianquinto della sezione di Parma

ASSISTENTI: Il sig. Salvatore Nicosia della sezione di Saronno e il sig. Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia

QUARTO UOMO: Il sig. Michele Coppola della sezione di Castellammare di Stabia

AMMONITI: 49′ Manetta (MES), 51′ De Marino (VFR), 61′ Emmausso (MES), 69′ Di Marco (VFR), 83′ Enyan (VFR)

ESPULSI: –

RETI: 21′ Artistico