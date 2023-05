“33 Trentatré” un libro per le Donne che sanno affrontare le difficoltà

PEDARA – Tutto pronto a Pedara per la presentazione del libro di Venera Vasta “33 Trentatré” (Di Leandro & Partners editore), un romanzo per le Donne, “a tutte quelle donne che con forza e determinazione si sono scontrate con le difficoltà della vita e che non si sono mai arrese”, così come la stessa autrice apre questa sua fatica letteraria.

A condurci in questo viaggio è Nina, siamo nella Sicilia degli anni ‘80; lei, bellissima, ci permette di capire l’universo femminile e di interrogarci su una semplice ma tanto difficile domanda: che prezzo ha la libertà?

Già, che prezzo ha: le donne se lo chiedono spesso e spesso si lasciano andare a prove estreme – come fa Nina – per dimostrare che possono farcela, che sono libere. Ma è questa la vera libertà?

Nina combatte, Nina non si arrende: a sottolineare che quando si cade bisogna rialzarsi, non avere paura di farsi male ma avere la forza di guardare sempre avanti.

Se siete curiosi di “conoscere” Nina, l’appuntamento è per sabato 20 Maggio alle 18 presso la Sala Conchita D’Agata Expò Pedara (piazza Del Popolo)