Amministrative Bronte, Calanna presenta le liste e i candidati al Consiglio Comunale

BRONTE – Si terrà domani, domenica 13 settembre, alle ore 18.30 presso piazza Rosario a Bronte la presentazione delle liste e dei candidati al Consiglio Comunale a sostegno di Graziano Calanna. Il primo cittadino di Bronte, in corsa per il secondo mandato alle elezioni amministrative del prossimo ottobre, è sostenuto da cinque liste: Partito Democratico, Italia Viva, Bronte – Uniti al Centro, Libertà e Coraggio e Guardiamo Avanti Ancora. La partecipazione, in ottemperanza alle disposizioni contro la diffusione del Covid-19, sarà contingentata. La presentazione delle liste sarà comunque visibile in diretta streaming sui profili social di Graziano Calanna.