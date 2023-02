Il Catania domenica alle 14.30 affronterà il Castrovillari per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie D girone I. La squadra di Giovanni Ferraro è a caccia della sesta vittoria di fila anche per dare continuità al successo di Vibo Valentia. Ecco le parole dell’allenatore rossazzurro nella conferenza stampa pre-partita.

Catania, Ferraro: “Recuperati tutti tranne Russotto e Buffa”

Consueta conferenza stampa pre-partita per l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro in vista della trasferta contro il Castrovillari: “Abbiamo recuperato tutti a livello fisico, tranne Russotto e Buffa. Ad alcuni probabilmente servirà qualche settimana in più per riprendere la forma. Può succedere in una stagione di avere degli infortuni, non è dipeso dal campo dove ci siamo allenati. Il campo di Castrovillari lo vedremo domenica, ma in ogni caso non dovrà essere un alibi. Abbiamo così tanti bravi calciatori che sapranno adattarsi alle condizioni del rettangolo di gioco. Speriamo di fare una buona prestazione, anche perché è la settimana di Sant’Agata, così quando torneremo potremo festeggiare insieme ai nostri tifosi. Per il Catania tutte le partite sono importanti, anche a campionato già vinto. Ora è meglio vivere il presente, al traguardo penseremo una volta raggiunto”.

“Boccia potrebbe essere una soluzione alla squalifica di Rapisarda. E’ uno degli indiziati. Gli under che abbiamo in rosa sono paragonabili agli over. Possiamo permetterci di giocare anche con un under in più, bisogna solo mettere i giocatori nelle migliori condizioni di far bene. Insieme a Laneri e Grella abbiamo fatto un ottimo acquisto con Baldassar. Adesso abbiamo una rosa talmente ampia che ci permette di avere più soluzioni“.

Poi l’allenatore rossazzurro chiosa sul presente e futuro immediato del suo Catania che si avvicina sempre più ad una meta chiamata Serie C: “I ragazzi stanno rispondendo domenica per domenica. La cosa migliore che possiamo fare è far vivere di emozioni questa città, nel presente e nel futuro. Credo che nelle prossime partite bisognerà dare importanza ai giocatori che sono in forma. Bisogna trasferire questo tipo di messaggio. Nel calcio non si deve mai dare niente per scontato. Se a fine campionato avremo fatto un lavoro importante sicuramente saremo apprezzati. Personalmente sono contento, capisco che la critica è dietro l’angolo. Non ho mai trovato una persona come Laneri in tanti anni di esperienza calcistica, quando parliamo esce sempre qualcosa di importante. Avere persone vincenti sia in panchina che in società è sicuramente un’arma in più”