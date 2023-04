Catania, ecco il cronoprogramma dei lavori per lo Stadio Angelo Massimino

Proseguono i lavori di rimodernamento dello Stadio Angelo Massimino. Nella mattinata di oggi il Comune di Catania ha presentato il cronoprogramma dei lavori che termineranno tra il dicembre 2023 e il febbraio 2024. Il restyling toccherà tribune, curve, panchine e tabellone luminoso.

Stadio Massimino di Catania, il cronoprogramma dei lavori

Il Comune di Catania sta proseguendo i lavori di restyling dello Stadio Angelo Massimino. L’opera di rimodernamento riguarda spogliatoi, seggiolini delle tribune e curve, tabellone e nuove panchine. I lavori dovrebbero terminare nel febbraio 2024. Al momento i lavori riguardano gli spogliatoi dei giocatori e degli arbitri e il rifacimento della hall per l’infermeria. Il termine di questa parte di lavori è previsto per il prossimo mese.

In estate, invece, i lavori toccheranno le tribune e le curve, dove verranno tolti i seggiolini vecchi per installarne dei nuovi (circa 20.300). Sarà sostituito anche il tabellone e a bordocampo verranno installate nuove panchine e restaurate le vetrate. Anche la pista di atletica verrà rifatta e nel prossimo autunno/inverno verranno sistemati i servizi igienici pubblici. Tutto sarà pronto, sempre secondo il cronoprogramma, tra dicembre 2023 e febbraio 2024. Dunque, lo Stadio Angelo Massimino verrà rimodernato, pronto ad ospitare eventi, gare e concerti di grande rilevanza per il futuro.

Credits foto: City Zone