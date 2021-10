Formazione e lavoro per gli iscritti alla FMF Academy di Acireale: stage di 6 mesi in azienda

Aperte le iscrizioni ai Master in Digital Marketing & Social Media Advertising, Project Management e Visual Communication

ACIREALE (CT) – Alta formazione e occupazione in Sicilia. Sono questi i due pilastri della Free Mind Foundry Academy di Acireale, il più grande Hub di Cooperazione Internazionale in Sicilia per la ricerca tecnologica, che da oltre 2 anni organizza master di alta specializzazione, che prevedono programmi di studio incentrati sulle reali necessità del mercato, erogati da docenti, manager aziendali e professionisti con esperienza diretta nei settori informatico e digitale.

L’obiettivo è l’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo percorsi di internship presso le aziende digitali operanti nel Campus o presso le aziende partner, per mettere in campo le competenze acquisite al termine del percorso di studi.

In corso di avvio tre Master: Digital Marketing & Social Media Advertising, con inizio venerdì 29 ottobre, Master Project Management, venerdì, 5 novembre, e infine Master Visual Communication a partire da venerdì, 12 novembre. La metodologia didattica di FMF Academy è basata sul principio del “learning by doing”, ovvero tutte le lezioni avranno un taglio prettamente pratico. Tre diversi percorsi formativi che mirano ad offrire ai giovani la possibilità di costruire la propria carriera lavorativa all’interno di un ambiente sfidante e di respiro internazionale, dove operano realtà specializzate nello sviluppo di tecnologie e piattaforme software per il monitoraggio e controllo di infrastrutture critiche quali energia, telecomunicazioni, trasporti, reti, smart cities, e sistemi biomedicali.

Il Master Digital Marketing & Social Media Advertising, della durata complessiva di 66 ore, suddivise in 6 weekend, formerà professionisti in grado di definire una strategia CRM e stabilire i KPI di riferimento, utilizzare Facebook Business Manager, definire customer journey e buyer personas, budget e obiettivi di campagne lanciate su piattaforme diverse, strutturare campagne Google Ads, monitorare le performance costruendo dashboards personalizzate, definire una strategia SEO e ottimizzare i risultati delle campagne.

Saper gestire progetti è una competenza sempre più richiesta in qualunque settore, dall’IT al Marketing, dal Manufacturing al Fashion, dalla grande distribuzione alla pubblica amministrazione. Ed è questo il percorso formativo offerto dal Master in Project Management, per 6 weekend, rivolto a studenti e giovani professionisti che vogliono specializzarsi come project managers e consulenti di progetto, per migliorare o completare le loro competenze nella pianificazione, realizzazione e controllo di progetti; a imprenditori e manager che vogliano ottimizzare la gestione di progetti pubblici e privati.

Il corso di Visual Communication è rivolto invece a professionisti o appassionati di grafica di livello intermedio: Graphic designer, web graphic designer, visual designer e designer interessati a costruire la propria formazione marketing oriented. L’obiettivo è acquisire un know-how consolidato nella progettazione UI-UX attraverso la condivisione di teorie e tecniche progettuali e delle strategie di marketing orientate ai nuovi modelli di business e di comunicazione. Il visual design è la chiave di volta per lo sviluppo di una content strategy aziendale finalizzata al mantenimento e allo sviluppo di una brand identity coerente e di forte impatto sul target di riferimento. Oggetto di studio anche la creazione di progetti di comunicazione digitale sfruttando il linguaggio visivo e lo storytelling.

Per agevolare gli iscritti, FMF ha stipulato una convenzione con Soisy che permette la concessione difinanziamenti a tassi agevolati e piani di pagamento personalizzati.

Inoltre, a fine master, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare alla selezione per l’attivazione di tirocini curriculari della durata di circa 6 mesi presso le aziende del campus Free Mind Foundry.

Per info e iscrizioni o per richiedere un colloquio di orientamento è possibile inviare una mail all’indirizzo, academy@freemindfoundry.com o consultare il sito https://academy.freemindfoundry.com/corsi-free-mind-foundry-academy/.