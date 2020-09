La modella e attrice Ketty D’Agosta tra i protagonisti di “Fratelli Noir”

CATANIA – “Dopo circa dieci anni ritorno al mio grande amore: “la recitazione”. Così l’attrice e modella italo tedesca Ketty D’Agosta racconta della sua nuova avventura artistica, che la vede tra i volti femminili della sit com, nata per il web,“Fratelli Noir”, del regista Daniele Gangemi.

“Da Velbert cittadina della Renania Settentrionale della Germania che mi ha visto nascere e trascorrere parte della mia infanzia sono arrivata a Catania con i miei genitori e da subito mi sono avvicinata al mondo della moda e del teatro- racconta l’attrice protagonista di diversi film come “Sicilian Gangsters”, “Pozo and elDiablo- la storia continua” del regista indipendente Mel Stoutman–, con il preciso obiettivo di imparare al meglio l’arte del palcoscenico, studiando ogni dettaglio dei ruoli che mi vengono affidati per farli arrivare al pubblico in modo diretto, immediato e vero”. Come nel caso della casalinga Agata, il personaggio della sitcom “Fratelli Noir”, che in perfetto stile anni cinquanta è innamorata del bizzarro e pasticcione detective Renny Noir, interpretato da Renny Zapato, suo compagno di vita.

“Agata- continua Ketty D’Agosta mamma ed attrice a tempo pieno– è una donna romantica e appassionata che, in tema con lo stile vintage della serie, ama il suo uomo spronandolo a fare sempre meglio e a volte è anche di fondamentale aiuto per risolvere i diversi casi, che il suo innamorato spesso non riesce a districare, senza il naturale intuito femminile”. Plinio Milazzo, Francesca Agate, Egle Doria, Aldo Toscano, Francois Turrisi e Renny Zapato i compagni di lavoro di questa nuova avventura cinematografica che vede Catania, con il suo barocco, location di questa storia dalla pungente ironia. Sui diversi progetti lavorativi preferisce mantenere un minimo di riserbo dichiarando: “Effettivamente questo è un periodo molto importante per la mia professione, sto ricevendo tante importantiproposte anche da alcune major nazionali del cinema, perché come mi hanno spiegato più volte i miei occhi scuri e i miei colori mediterranei insieme ad anni di sacrifici e di studio hanno fatto in modo che venissi notata e senza svelare molto,presto mi vedrete sul grande schermo”.