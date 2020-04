La speranza attraverso la musica: domenica il video di “Hear my prayer” della formazione di Denis Marino

CATANIA – Nulla può fermare la musica, lo sanno bene e lo dimostrano coi fatti Denis Marino e gli artisti che ha unito nella realizzazione di una nuova versione di Hear My Prayer.

Domenica 12 aprile sul canale YouTube di MusicaLavicaRecords sarà disponibile il nuovo lavoro prodotto dall’etichetta discografica: Hear my prayer.

Denis Marino, fondatore e responsabile dell’etichetta discografica Musica Lavica Records, ha chiamato a sé alcuni fidati amici musicisti che, ognuno dalle rispettive abitazioni, hanno donato il proprio straordinario talento: da Roma Seby Burgio al pianoforte, da Acireale (CT) lo stesso Denis Marino alla chitarra, da Catania Giacomo Patti al basso e Andreazzurra alla voce, da Vizzini (CT) Michele Musarra al missaggio.

Tutti insieme, uniti per la stessa causa ma restando a casa propria, ricordano alla gente di comportarsi allo stesso modo.

Domenica 12 aprile sul canale You Tube di MusicaLavica Records sarà disponibile il nuovo lavoro prodotto dall’etichetta discografica, alle 10:00 con tutti gli artisti presenti in video in contemporanea, un autentico augurio di serenità e un gesto di fiducia nel futuro, un messaggio di solidarietà e vicinanza, forte come solo la musica e l’arte sono capaci di fare.

Hear my prayer è un brano americano scritto nel 2000 dal compositore e arrangiatore di musica corale Moses George Hogan. Questa composizione è uno spiritual, genere musicale di matrice afro-americana con testo religioso cristiano. Si tratta di una preghiera, una canzone rivolta al Signore, un canto di speranza e misericordia, scritta dall’autore già malato, proprio nel periodo finale della propria vita.

La preghiera viene innalzata affinché dopo la propria morte si possa trovare una luce, una gratificazione per il proprio vissuto, una resurrezione. Il Mondo sta attraversando un profondo periodo di buio, ecco perché Andreazzurra, ha scelto proprio questo brano, per dare all’ascoltatore il conforto e la speranza di cui abbiamo tutti bisogno in questo momento.

Proprio in questi mesi sarebbe dovuto uscire il primo brano inedito della cantante, come anticipazione del proprio disco. Vista l’emergenza sanitaria che ha praticamente paralizzato il Mondo intero, si è deciso però di rinviare l’uscita discografica, ma tutto questo non ha fermato la voglia di fare Musica insieme.

Andreazzurra è una cantautrice e vocal coach catanese; nel 2014 si fa conoscere dal grande pubblico approdando al programma televisivo The Voice of Italy, guadagnandosi il favore unanime dei giudici (J- Ax, Raffaella Carrà, Piero Perù, Noemi) e continuando il proprio percorso all’interno del team di Piero Pelú. Riceve moltissimi riconoscimenti nazionali a livello canoro fino ad arrivare al 2019, anno in cui firma il contratto con l’etichetta discografica Musica Lavica Records.

Release date: 12 aprile 2020, h.10:00

link video: https://youtu.be/KquFERTBA6M link canale: https://www.youtube.com/c/MusicaLavicaRecords