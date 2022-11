Presentata a Catania l’associazione Occupazione Futura che mira a coinvolgere i giovani e a renderli consapevoli dell’importanza del fare società

CATANIA – All’hotel Nettuno di Catania nei giorni scorsi è avvenuta la presentazione dell’associazione “Occupazione Futura”, l’evento presentato dal noto showman Ruggero Sardo, ha visto la presenza di moltissimi giovani interessati alle tematiche che si prefigge la neonata associazione.

Occupazione Futura, nata su idea e proposta di Carlo Lauretta che ne è anche presidente fondatore, ha come obiettivo principale quello di sostenere i giovani e guidarli alla responsabilità di rigenerare il futuro.

Molto apprezzato l’intervento del presidente Lauretta che nel presentare gli obiettivi e il programma ha voluto sottolineare la non appartenenza ad alcun colore politico e la necessità di mettere i giovani in condizione di potersi costruire un futuro saldo partendo dalla rinascita economica del nostro paese.

L’associazione nata in Sicilia vanta già collegamenti con diverse regioni Italiane e mira ad estendere il prossimo operato a tutto il territorio nazionale.

“I giovani prima di tutto! – queste le parole del presidente e fondatore Carlo Lauretta – abbiamo creato questa realtà per schierarci al fianco dei giovani e per dare loro sostegno ed esempi virtuosi”.