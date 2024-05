Playoff Serie C, Catania-Atalanta U23 0-1: rossazzurri qualificati, ma che sofferenza!

Atto secondo al Massimino tra Catania e Atalanta U23. La formazione bergamasca passa al 92′ con Diao dopo una partita giocata benissimo dai ragazzi di modesto. Risulta decisiva la rete di Bouah nella gara d’andata. Qui su Hashtag Sicilia abbiamo seguito il match con la nostra diretta testuale.

Catania-Atalanta U23 0-1: la diretta della partita

90+5′ – FINALE: IL CATANIA PASSA AL SECONDO TURNO DELLA FASE NAZIONALE

90+2′ – RETE DELL’ATALANTA U23 CON DIAO, CATANIA SOTTO 1-0

90′ – Concessi cinque minuti di recupero

86′ – Altro cambio tra le fila rossazzurre: fuori Monaco per Ndoj

82′ – Il Catania sostituisce Zammarini con Kontek

74′ – Nel Catania fuori Cianci per Di Carmine

73′ – Clamorosa occasione sciupata da Marsura a tu per tu con Vismara, il portiere dell’Atalanta chiude lo specchio all’ex Livorno

72′ – Catania vicino al gol in contropiede con Marsura che si fa 70 metri palla al piede e conclude male però verso la porta di Vismara

68′ – Ci prova dal limite Celli nel Catania ma conclusione alta sopra la traversa

67′ – Nell’Atalanta fuori Varnier per Comi

63′ – Para ancora Furlan prima Vlahovic che per ben due volte salva il risultato salvando il Catania

62′ – Catania ancora pericoloso con Cianci, ben servito da Marsura, ci prova dal limite e diagonale che termina di poco a lato

58′ – TRAVERSA DEL CATANIA CON TELLO: l’ex Benevento a tu per tu con Vismara manda sulla traversa un pallonetto. L’arbitro però poi annulla tutto e dà fallo all’Atalanta e giallo per Cianci

55′ – Doppio cambio in casa Atalanta: fuori Solcia e Capone per Muhameti e Vlahovic

50′ – Ancora Furlan miracoloso su una conclusione insidiosa dalla distanza di Capone

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: Catania che sostituisce Cicerelli e Chiricò per Tello e Marsura

45+4′ – FINE PRIMO TEMPO AL MASSIMINO: 0-0 TRA CATANIA E ATALANTA

45+2′ – Ammonito Chiricò nel Catania

45′ – Assegnati quattro minuti di recupero

44′ – Ci prova su punizione dalla trequarti Chiricò, pallone che termina di poco alto sopra la porta difesa da Vismara

39′ – Furlan ancora una volta miracoloso su Cissè e ospiti ancora vicini al gol

36′ – Ancora Atalanta U23 pericolosissima con Cissè che, servito da Diao in contropiede, a tu per tu con Furlan si fa parare la conclusione

28′ – Ospiti ancora vicini al vantaggio con Cissè che prende in controtempo i centrali rossazzurri e sfiora la rete con un velenoso diagonale. Palla che termina di nulla a lato alla destra di Furlan

27′ – Ancora pericolosa l’Atalanta U23 con una conclusione di Jimenez deviata, blocca facile a terra Furlan

25′ – Primo cambio nell’Atalanta U23: esce l’infortunato De Nipoti dentro Diao

19′ – Grandissima occasione per il Catania con Cicerelli servito da Chiricò in area spara alto da posizione ottimale il pallone del possibile 1-0. Rossazzurri ad un passo dal vantaggio

11′ – Ci prova su punizione dai 30 metri Cicerelli, blocca facile a terra Vismara. Prima conclusione in porta dei rossazzurri

10′ – Prima ammonizione del match: giallo per Solcia dell’Atalanta U23

6′ – Atalanta che va vicina al gol con Ghislandi a giro ma è superlativo ancora una volta Furlan a deviare in calcio d’angolo

5′ – Ancora ospiti pericolosissimi con De Nipoti dalla destra che prova un cross e Celli devia rischiando un clamoroso autogol. Pallone che termina in calcio d’angolo

4′ – Parte subito forte l’Atalanta U23 con Capone che prova il tiro ma è bravissimo Furlan a deviare in angolo

1′ – FISCHIO D’INIZIO AL MASSIMINO TRA CATANIA E ATALANTA

Ore 20.30 – Fischio d’inizio al Massimino tra Catania e Atalanta U23

Catania-Atalanta U23 0-1: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-5-2): Furlan; Monaco (dal 86′ Ndoj), Quaini, Castellini; Bouah, Zammarini (dal 82′ Kontek), Welbeck, Cicerelli (dal 46′ Tello), Celli; Chiricò (dal 46′ Marsura), Cianci (dal 75′ Di Carmine). A disposizione: Albertoni, Donato, Curado, Chiarella, Rapisarda, Sturaro, Haveri, Costantino. Allenatore: Michele Zeoli

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Solcia (dal 55′ Muhameti), Varnier (dal 67′ Comi), Ghislandi; Palestra, Jimenez, Gybuaa, Bernasconi; De Nipoti (dal 25′ Diao), Capone (dal 55′ Vlahovic); Cissè. A disposizione: Avogadri, Bertini, Berto, Masi, Regonesi, Falleni. Allenatore: Francesco Modesto

ARBITRO: Il sig. Marco Emmanuele della sezione di Pisa

ASSISTENTI: Il sig. Francesco Romano della sezione di Isernia e il sig. Nicola Morea della sezione di Molfetta

QUARTO UOMO: Il sig. Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola

VAR: Il sig. Luigi Nasca della sezione di Bari

AVAR: Il sig. Salvatore Longo della sezione di Paola

AMMONITI: 15′ Solcia (ATA), 45+2′ Chiricò (CAT), 58′ Cianci (CAT)

ESPULSI:

RETI: 90+2′ Diao (ATA)

Catania-Atalanta U23: dove vedere la partita in tv o in streaming

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la gara di ritorno del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro in diretta e in chiaro verrà trasmesso sul canale 254 di Sky Calcio.

Inoltre, Catania-Atalanta U23 si potrà vedere anche n diretta via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Non ci sarà nessuna possibilità di vedere il match gratuitamente in nessuna emittente.