Catania, avanti con sofferenza: Furlan superlativo, Atalanta U23 eliminata

Una sconfitta dal sapore “dolce” per il Catania di Michele Zeoli. L’Atalanta U23 passa al Massimino per 1-0 grazie al gol al 92′ siglato da Diao dopo una prestazione maiuscola della formazione nerazzurra che nel complesso ha meritato la vittoria. In virtù del miglior piazzamento i rossazzurri accedono al secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C nonostante la sconfitta. Da sottolineare la grande prova di Jacopo Furlan che ha compiuto ben sei interventi di rilievo sulle conclusioni ospiti. Catania che adesso sarà nuovamente in campo contro l’Avellino martedì 21 e sabato 25 in Campania.

Furlan, l’uomo della provvidenza: Catania avanti ai playoff grazie alle sue parate

Il futuro del Catania ai playoff di Serie C è stato per 96 minuti nei guantoni di Jacopo Furlan. L’ex portiere dell’Empoli è stato determinante nel passaggio del turno dei rossazzurri contro l’Atalanta U23 parando veramente di tutto. Nel primo tempo è superlativo sui tiri di Capone, Ghislandi, sulla clamorosa occasione sciupata da Cissè al 35′ e poi la conclusione parata a Diao. Nella ripresa Furlan non è da meno e para ancora a Capone, Vlahovic e Bernasconi salvando a più riprese la partita.

Cede soltanto al 92′ sul colpo di testa di Diao dove non può nulla l’estremo difensore rossazzurro. Una prestazione importante del portiere dei siciliani che ha consentito il passaggio del turno, anche perché bastava un’altra rete dell’Atalanta U23 per essere eliminati dai playoff.

Atalanta U23, prestazione super che non basta: nerazzurri eliminati dai playoff

Al Massimino si è vista una grandissima prestazione dell’Atalanta U23 di Francesco Modesto. Ci si aspettava una gara complicata e così è stato. 96 minuti di intensità, pressing e gioco sulle fasce che hanno impensierito i 19.739 spettatori presenti al Cibali. Soprattutto nel primo tempo i nerazzurri hanno messo in seria difficoltà il Catania, soprattutto tra difesa e centrocampo che hanno subito il gioco della formazione lombarda.

Nella ripresa i rossazzurri hanno sfiorato il gol ma è stata sempre l’Atalanta U23 a tenere il pallino del gioco. La squadra di Modesto segna al 92′ con Diao ma questa rete serve solo alle statistiche. Infatti, nonostante una vittoria storica al Massimino, ai nerazzurri serviva la vittoria con almeno due reti di scarto per il passaggio del turno. I giovani ragazzi ospiti sono usciti tra gli applausi del pubblico catanese che ha apprezzato lo stile di gioco e la grinta di questa formazione che anche la prossima stagione darà filo da torcere a tutti.

Catania, tante occasioni non capitalizzate

Il Catania di Michele Zeoli, nonostante la sconfitta per 1-0, può avere il rammarico di non aver capitalizzato al massimo le occasioni avute. Infatti, i due legni colpiti da Tello e Castellini, le occasioni avute nei piedi di Marsura e Cicerelli gridano ancora vendetta. Le parate di Furlan hanno fatto la differenza ma sono dovute anche e soprattutto ai tanti errori difensivi compiuti dai rossazzurri nell’arco della partita.

Questi errori però nel lungo periodo si rischia di pagarli, non contro l’Atalanta U23 perché i rossazzurri sono testa di serie grazie alla vittoria in Coppa Italia Serie C. Al secondo turno, però, non sarà più concesso sbagliare. Il prossimo 21 e 25 maggio il Catania dovrà dare il massimo per andare in semifinale, visto che in parità di risultato questa volta non basterà per passare il turno visto che non sarà più testa di serie. Parola al campo martedì 21 maggio contro l’Avellino al Massimino.