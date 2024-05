Inizia il secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C che vede di scena al Massimino Catania e Avellino. I rossazzurri sono costretti nel doppio confronto a vincere per superare il turno, mentre agli irpini potrebbe bastare anche un pari complessivo per accedere in semifinale dove si potrebbe incontrare una fra Padova e Vicenza. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo la gara insieme con la nostra diretta testuale.

Catania-Avellino: la diretta della partita

20.30 – Calcio d’inizio tra Catania e Avellino

ARBITRO: Il sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena

ASSISTENTI: Il sig. Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido e il sig. Vittorio Consonni della sezione di Treviglio

QUARTO UOMO: Il sig. Niccolò Turrini della sezione di Firenze

VAR: Il sig. Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco

AVAR: Il sig. Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo

Catania-Avellino: dove vedere la partita in tv o in streaming

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la gara di andata del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro in diretta e in chiaro verrà trasmesso sul canale 252 di Sky Calcio.

Inoltre, Catania-Avellino si potrà vedere anche n diretta via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Sempre online si potrà vedere gratuitamente la partita su Rai Play Sport 2.