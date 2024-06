Settima Supercoppa Italiana della storia per il Catania Beach Soccer che si aggiudica l’ennesimo trofeo della sua storia. Il club più titolato d’Italia batte in finale il Farmaè Viareggio per 5-2, squadra che aveva battuto i rossazzurri in finale Scudetto la scorsa stagione. Dopo i primi due successi in campionato contro Sambenedettese e Lamezia, arriva la prima grande vittoria per la squadra del Presidente Giuseppe Bosco.

Credit: Davide De Maida

Farmaè Viareggio-Domusbet.tv Catania Beach Soccer 2-5: il tabellino

FARMAÈ VIAREGGIO: Carpita, Rombi, Bertacca, Genovali, Ozu, Zè Lucas, Remedi, G. Santini, Ghilarducci, Léo Martins, Gori, Fazzini. All. Corosiniti

DOMUSBET.TV CATANIA: Romano, Campagna, Catarino, Josep Jr, Farinha, Be Martins, Percia Montani, Padilha, Caique, Fred, Barbagallo, Giordani. All. Fabricio Santos

Arbitri: Pavone di Forlì, Sacchi di Lecco, Romani di Modena

Reti: 4’ st Gori (V), 5’ st Josep Jr (C), 12’ st Be Martins (C), 3’ tt Catarino (C), 5’ tt Léo Martins (V), 11’ tt Josep Jr (C), 11’ tt Giordani (C).