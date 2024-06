Zeoli: “Catania è sentimento, grazie a società, squadra e tifosi”

Il Catania nel mentre si avvia nella nuova stagione sportiva è tornato a parlare sui suoi canali social Michele Zeoli. L’allenatore rossazzurro che sembra destinato a lasciare la panchina ha voluto lasciare un messaggio social di ringraziamento nei confronti di società, squadra e tifoseria per i tre mesi vissuti all’ombra dell’Etna.

Zeoli: “Ringrazio tutti, dalla società che ha creduto in me ai tifosi”

Michele Zeoli, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto ringraziare il Catania e il popolo rossazzurro per gli ultimi tre mesi vissuti in panchina. Sono state settimane dense di passione per l’ex difensore dei siciliani, dalla vittoria in Coppa Italia Serie C alla salvezza ottenuta all’ultima giornata contro il Benevento fino al cammino ai playoff terminato il 25 maggio ad Avellino. “Le emozioni rendono la vita più bella…. E anche quest’anno il CATANIA me ne ha regalate tante. In un momento di pausa, adesso, con la mia famiglia tiro le somme della stagione e sento di dover dire grazie alla società che ha creduto in me, ai tifosi che mi hanno sostenuto e incoraggiato, a chi ha condiviso con me lo spogliatoio e la quotidianità, ai calciatori che hanno indossato la nostra maglia e hanno dato tutto. CATANIA è SENTIMENTO“.

Adesso per il futuro della panchina del Catania sembra esserci l’ombra di Mimmo Toscano, allenatore in procinto di lasciare Cesena per sposare la causa rossazzurra insieme al nuovo D.S. Daniele Faggiano. Resterà comunque nella storia Michele Zeoli come primo allenatore nella storia ad aver vinto un trofeo con questo club.