Catania, asse Faggiano-Toscano per tornare a vincere: “Hashtag Rossazzurri il Talk #38”

Il Catania è già proiettato al futuro. Infatti, lo scorso venerdì è stato ufficializzato il nuovo Direttore Sportivo: Daniele Faggiano, ex dirigente di Trapani, Palermo, Parma e Sampdoria. La prossima ufficialità dovrebbe essere quella del nuovo allenatore che sarà con grande probabilità Domenico Toscano. A breve l’ex Ternana e Reggina si libererà dal Cesena per legarsi con un triennale con il Catania. Altri nomi sondati dal club di Ross Pelligra sono Guido Pagliuca e Fabio Caserta.

Grella ha scelto proprio queste due figure per rilanciare i rossazzurri e cercare di uscire dal pantano della Serie C, categoria in cui i siciliani navigano da quasi dieci anni. Ora toccherà proprio al nuovo D.S. valutare ogni singolo elemento della rosa e vedere se questi ragazzi fanno al caso del nuovo allenatore.

Già circolano i primi nomi di mercato in entrata. Piacciono De Rose del Cesena, Spagnoli dell’Ancona e occhio alla suggestione Tremolada, in uscita dal Modena in Serie B. Sempre di moda il nome di Artistico, che Grella ha provato a portare in rossazzurro già nello scorso gennaio. In uscita invece piacciono alla Lucchese sia il rientrante Ladinetti che Diego Peralta. Entrate ed uscite saranno valutate solo e soltanto in base al modulo del nuovo allenatore. Mimmo Toscano opta spesso per il 3-5-2, modulo utilizzato spesso da Michele Zeoli nell’ultima tranche di stagione.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giuseppe Sapuppo (opinionista), il giornalista Daniele D’Alessandro (Quotidiano di Sicilia e Dieci Media) e ospite speciale l’ex Presidente del Calcio Catania Riccardo Gaucci.

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!