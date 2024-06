Catania, Toscano il prescelto per la panchina: le ultime

- Pubblicità -

Il Catania sta programmando l’imminente stagione 2024-25. Dopo l’ufficialità di Daniele Faggiano e la consueta conferenza stampa di presentazione, i rossazzurri sono al lavoro per ufficializzare anche il nuovo allenatore. Il prescelto per la panchina è Domenico Toscano, che a breve si libererà dal Cesena e potrà sposare la causa del club di Pelligra.

Catania-Toscano: le ultime sulla panchina rossazzurra

Domenico Toscano è il prescelto per la panchina del Catania. I rossazzurri già da settimane hanno proposto, come riportato da Alessandro Vagliasindi, un contratto biennale da 130.000 euro. Il profilo di Toscano, però, fa gola a molti e non sono mancate offerte e proposte nelle ultime ore. Su tutti Bari, Salernitana e Vicenza si sono fatte avanti per assicurarsi l’ex Ternana. Al momento l’allenatore si deve liberare dal contratto che lo lega al Cesena.

I bianconeri romagnoli sono pronti ad ufficializzare Roberto D’Aversa e quindi a breve è prevista la risoluzione del contratto con Mimmo Toscano. Quindi, liberandosi l’allenatore è pronto a legarsi al Catania e la società rossazzurra potrà ufficializzarlo. Il profilo piace molto al DS Daniele Faggiano e al Vicepresidente Vincenzo Grella. La volontà del club siciliano è anche quello di arrivare al ritiro previsto a metà luglio ad Assisi con almeno il 75% della rosa già completa, in modo tale da fare una preparazione pre-campionato congrua alle ambizioni del club. Il debutto del Catania è previsto tra il 3 e 4 agosto al primo turno di Coppa Italia contro la Carrarese al “Dei Marmi”.