Catania, tra mercato e certezze per il futuro: “Hashtag Rossazzurri il Talk #39”

- Pubblicità -

Il Catania è al lavoro per la nuova stagione, che si aprirà il prossimo 1 luglio. La prima mossa il club di Ross Pelligra l’ha già effettuata: Daniele Faggiano è il nuovo DS rossazzurro, sarà lui a costruire la squadra 2024/25 che affronterà nuovamente il girone C di Serie C. Il nuovo dirigente etneo si è presentato carico in conferenza stampa e voglioso di fare bene per la causa e riportare il Catania dove merita di stare.

Faggiano in conferenza stampa ha confermato il ritiro di Assisi che dovrebbe partire intorno al 14 luglio. Inoltre, la squadra rossazzurra il 3 o il 4 agosto affronterà il primo impegno in Coppa Italia Frecciarossa contro la neopromossa Carrarese, formazione vincitrice dei playoff. Notizia di pochi giorni è anche l’esclusione dell’Ancona dal campionato di Serie C. I marchigiani saranno rimpiazzati dal Milan U23, la terza squadra U23 dopo Atalanta e Juventus. Si deciderà nei prossimi giorni se dividerà le tre squadre in tre gironi differenti o meno.

- Pubblicità -

Per la panchina continua ad essere Mimmo Toscano il prescelto. L’ufficialità potrebbe arrivare nel momento in cui l’allenatore ex Reggina si libera dal suo contratto che lo lega al Cesena. Il Catania guarda anche con grande interesse al calciomercato. Forte l’interesse per Capomaggio dell’Audace Cerignola e per Moretti dell’Inter. In avanti piace molto Artistico, che dal 30 giugno sarà svincolato dalla Virtus Francavilla.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e il giornalista Marco Cavallaro (Quotidiano di Sicilia e SerieD24.com)

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!