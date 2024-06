Catania, Toscano trova l’accordo per rescindere col Cesena: le ultime

- Pubblicità -

Sono ore calde in casa Catania che nei prossimi giorni potrebbe annunciare il nuovo allenatore. Il prescelto è Domenico Toscano, ex Reggina e Cosenza, che firmerà coi rossazzurri un contratto biennale con rinnovo automatico per il terzo in caso di promozione in Serie B. Dopo un’ulteriore fase di stallo della trattativa tra l’allenatore e il Cesena, secondo quanto riporta “Corrierediromagna.it“, le parti sembrano aver raggiunto l’accordo per la rescissione. Questo potrebbe dare il via all’ufficialità di Mimmo Toscano al Catania.

Catania-Toscano: storia di “un matrimonio che s’ha da fare”

Le strade fra Mimmo Toscano e il Catania sono sempre più vicine. L’allenatore calabrese in questi ultimi giorni ha trattato la risoluzione del contratto che lo lega al Cesena (che ha già bloccato Roberto D’Aversa per la panchina) e, secondo quanto ha riportato il Corriere di Romagna, i bianconeri dovrebbero versare 70.000 euro all’ormai ex coach dei romagnoli. Le firme per la risoluzione sono previste nella giornata di martedì e questo potrebbe dare il via ai rossazzurri per l’annuncio ufficiale.

Grella e Faggiano hanno pronto un contratto triennale (due anni più rinnovo automatico per il terzo in caso di promozione in B) per Toscano che ha già accettato la proposta del club di Pelligra. Potrebbero seguire l’allenatore anche il vice Napoli e il preparatore atletico Nocera, parte integrante dello staff tecnico dell’ex Reggina.

Il punto sul mercato del Catania

Il Catania, dopo aver ufficializzato Domenico Toscano, si precipiterà sul mercato per consegnare al nuovo allenatore una squadra pronta per il ritiro di Assisi in programma per metà luglio. La volontà del D.S. Faggiano è quella di avere il 60-70% della rosa già quindi per il 15 luglio. L’impressione sembra quella che verrà effettuata una rivoluzione con tanti addii e alcune conferme. Sembrano inamovibili i giovani come Castellini e Bethers, mentre rientreranno dal prestito Bocic, Popovic, Maffei, De Luca e Zanellato. Non è escluso che qualcuno dei rientranti possa essere di gradimento/giovamento per Toscano.

Chi potrebbe lasciare Catania, invece, ballano i nomi di Ndoj (in scadenza il 30 giugno), Albertoni, Mazzotta, Costantino, Tello, Di Carmine e resta il dubbio Chiricò. Chiaramente sul mercato in uscita peserà molto soprattutto il giudizio di Toscano e sul modulo tattico che il nuovo allenatore vorrà improntare la sua squadra. In entrata, invece, l’Audace Cerignola ha chiesto ben 500.000 euro per Galo Capomaggio, centrocampista argentino classe 1999 su cui c’è anche l’Avellino. Piacciono anche Merola e Tremolada, mentre c’è un forte interesse per Andrea Moretti, difensore classe 2003 di proprietà dell’Inter e in prestito nella scorsa stagione alla Pro Patria.