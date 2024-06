Catania, obiettivo Armando Anastasio del Monza: le ultime

- Pubblicità -

E’ già calciomercato in casa Catania. I rossazzurri sono già al lavoro per rinforzare la rosa di Domenico Toscano (LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA) e come obiettivo piace molto Armando Anastasio, terzino sinistro classe 1996 di proprietà del Monza. Quest’anno il giocatore napoletano ha indossato la maglia della Casertana, con 38 presenze e 2 reti.

Chi è Armando Anastasio: l’obiettivo del Catania per la fascia sinistra

Il D.S. Daniele Faggiano e Mimmo Toscano sono già al lavoro per rafforzare il Catania in vista della nuova stagione. Il nome caldo per la fascia sinistra è Armando Anastasio, terzino classe 1996 di proprietà del Monza. Il giocatore è in scadenza con il club brianzolo il prossimo 30 giugno e quindi potrebbe legarsi definitivamente al club di Pelligra.

Anastasio vanta una lunga trafila tra Serie B e C vestendo le maglie di Napoli, Padova, Albinoleffe, Carpi, Parma, Cosenza, Monza, Rijeka, Pordenone e Casertana. Proprio in rossoblù sotto la guida di Vincenzo Cangelosi ha realizzato 2 reti in 38 presenze nella stagione 2023/24. Inoltre, le strade del terzino e di Faggiano si sono incontrate nel 2018 proprio a Parma in Serie B. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi. Sicuramente prima del 1 luglio difficilmente verranno tesserati nuovi calciatori.