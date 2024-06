Catania, Toscano si presenta: “Pronto per questa sfida. Coesione del gruppo fondamentale”

- Pubblicità -

Tempo di ulteriori ufficialità in casa Catania. Dopo l’arrivo del DS Daniele Faggiano, è ufficiale l’ingaggio di Domenico Toscano, nuovo allenatore rossazzurro. L’ex Cesena in mattinata ha risolto le pratiche burocratiche per la rescissione consensuale col Cesena e oggi pomeriggio viene presentato ufficialmente alla città in conferenza stampa. Ecco le sue prime parole.

Toscano: “Orgoglioso di allenare un club così glorioso. Il senso d’appartenenza è fondamentale per il mio Catania”

Si presenta a Catania e alla sua gente Domenico Toscano, nuovo allenatore rossazzurro. “Per me è un giorno importante. – Esordisce così l’ex Cesena – Ringrazio tutti per la fiducia, è un onore allenare il Catania, un club così glorioso. La cosa che posso promettere è il lavoro. Ci saranno momenti buoni e meno buoni, ma dobbiamo stare tutti uniti. Vogliamo fare cose importanti per questa città e per questo club. Inizio una nuova avventura. Sono sicuro che sarà ricca di soddisfazioni. Il senso di appartenenza a questa maglia sarà quella che dobbiamo trasferire ai giocatori in campo. Insieme alla società e al direttore Faggiano stiamo lavorando affinché sia una annata dove potremo mettere il massimo impegno. Saremo una squadra competitiva”.

“Io cerco sempre nuove sfide, questa è una sfida affascinante. – prosegue Toscano – Catania non è un club di Serie C, ma di alto livello. I catanesi li ho incontrati ovunque, 15.000 abbonati in D e in C si vedono in pochi contesti. Toscano è in cerca di sfide. Per noi i valori umani sono importanti. Quindi, anche in questo staremo molto attenti nelle nostre valutazioni.”

“Il Catania non è un club di Serie C. Quello fatto a Cesena resterà nella storia”

Toscano in conferenza stampa prosegue parlando di come sarà il suo Catania 2024/25: “Io cerco sempre nuove sfide, questa è una sfida affascinante. Catania non è un club di Serie C, ma di alto livello. I catanesi li ho incontrati ovunque, 15.000 abbonati in D e in C si vedono in pochi contesti. Toscano è in cerca di sfide. Questa squadra deve avere una mentalità forte. Perché nei momenti di difficoltà devi essere forte per reagire e raggiungere risultati importanti. Cesena? Io non guardo indietro, quello che si è fatto a Cesena rimarrà nella storia. Adesso voglio pensare al Catania. Io amo le sfide e per me è una sfida affascinante questa piazza.“

“Il gruppo è fondamentale ed è l’unica cosa che ho riscontrato negli anni in cui si è vinto il campionato. Io voglio migliorare ogni partita. Giovani? Per me sono fondamentali in un gruppo. Però per me devono essere da Catania. Il giovane è quello che ti può dare energia e spensieratezza. Col direttore abbiamo parlato solo di caratteristiche dell’organico”.

Catania, Pelligra: “Lavoro fatto da Grella importante. Stiamo mettendo le basi per la nuova stagione”

Ha parlato anche il Presidente del Catania Ross Pelligra, che ha affiancato in queste ore il neo-allenatore rossazzurro Mimmo Toscano: “Sono felice di essere qui per mettere le basi per la stagione 2024/25. La preparazione per la giornata di oggi è stata lunga. Ringrazio per il lavoro svolto il Vicepresidente e AD Vincenzo Grella. Il lavoro che ha fatto lui è estremamente importante, ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia per la società.”

“Noi stiamo lavorando duramente affinché il club arrivi in alto. – prosegue Pelligra – Vogliamo mettere le basi e fare sì che si possa essere orgogliosi di questa squadra. Lodi pensiamo possa essere un valore aggiunto per il Catania. Lui ha lavorato duro e lo abbiamo sostenuto e siamo orgogliosi della sua crescita. Siamo una società che non vedrà l’età ma le competenze e la qualità di chi verrà aggiunto in rosa e in dirigenza.”

Catania, Grella: “Toscano è un vincente. Carra e Zeoli? Vi dico…”

Ha parlato anche il Vicepresidente e A.D. del Catania Vincenzo Grella: “Carra va via? Io in questo momento è in ferie. Ha un altro anno di contratto. Al suo rientro discuteremo la sua posizione. Zeoli? Ha ancora un contratto in vigore. Stiamo valutando una soluzione lo comunicheremo. Noi avevamo una buona lista di allenatori condivisa col presidente Pelligra e con Bresciano. Poi trovandomi a lavorare con Faggiano e ci siamo trovati sulla figura di Toscano perché è un vincente. Ci siamo trovati al primo incontro su come gestire la squadra. Sono molto contento di averlo con noi. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione.”