Catania, inizia l’era Toscano e una mini rivoluzione: “Hashtag Rossazzurri il Talk #40”

- Pubblicità -

Il Catania a breve ufficializzerà il nuovo allenatore: Domenico Toscano guiderà i rossazzurri per la stagione 2024/25. Lunedì l’allenatore ex Cesena è giunto in sede insieme al suo agente Bruno Cirillo per firmare un contratto triennale e nella giornata di martedì la società di Ross Pelligra lo ha ufficializzato con la consueta conferenza stampa di presentazione.

“Inizio una nuova avventura. – commenta Toscano – Sono sicuro che sarà ricca di soddisfazioni. Il senso di appartenenza a questa maglia sarà quella che dobbiamo trasferire ai giocatori in campo. Insieme alla società e al direttore Faggiano stiamo lavorando affinché sia una annata dove potremo mettere il massimo impegno. Saremo una squadra competitiva”.

- Pubblicità -

Ma non è solo l’annuncio di Toscano a tenere banco tra i tifosi rossazzurri. Faggiano ha fatto intendere che ci sarà una rivoluzione con molti della passata stagione che lasceranno Catania. Ma chi verrà ceduto? Domanda difficile da rispondere visto che sarà lo stesso allenatore, insieme al D.S., a valutare singolarmente gli elementi già presenti in rosa.

E in entrata? Faggiano è al lavoro già per portare buona parte degli acquisti in ritiro ad Assisi il prossimo 14-15 luglio. Si parla di Galo Capomaggio dell’Audace Cerignola, della punta Gabriele Artistico e del terzino sinistro Armando Anastasio. Occhi puntati anche su Tremolada e Merola, due nomi importanti per la categoria come la Serie C.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e il giornalista Damiano Tucci (La Casa di C e Gianlucadimarzio.com).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!